Denunciaron penalmente a Milei y su gabinete por la controvertida medida de las retenciones cero
El economista y candidato a diputado nacional Claudio Lozano encabezó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, por una “defraudación multimillonaria” vinculada al decreto que estableció retenciones cero a las exportaciones agropecuarias, beneficiando a un reducido grupo de empresas. El escrito sostiene que la medida fue “materialmente incompatible” con un proceso normal de compra de granos y solicita la revocación inmediata del decreto.
Lozano, junto a los candidatos Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis, presentó la denuncia ante la Justicia Federal, señalando que la concepción, sanción y ejecución del decreto no constituyó un fomento a las exportaciones, sino un “ardid diseñado para beneficiar de manera ilegítima y multimillonaria a corporaciones concentradas”, presuntamente constituyendo delitos como Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Abuso de Autoridad y Defraudación en Perjuicio de la Administración Pública.
La maniobra detrás del dólar soja de Milei
El decreto estableció un cupo de US$7.000 millones para exportaciones con derechos de exportación cero, que fue agotado en apenas 48 horas, durante las cuales se declararon casi 20 millones de toneladas de granos (19,6 millones).
Según la denuncia, estas operaciones dejaron de aportar US$1.540 millones al Estado, mientras que el complejo sojero capturó el 80% de lo declarado y absorbió el 92% de los beneficios fiscales. Un grupo de siete empresas concentró cerca del 90% de las exportaciones declaradas, entre ellas Cargill, LDC, AGD, Bunge, Cofco, Molinos Agro y Viterra. Cargill se quedó con el 19% de los dólares declarados y el 21% de la pérdida en retenciones.
Violación de la Ley 26.351 y especulación
La denuncia sostiene que la velocidad de la operación es incompatible con un proceso normal de compra y refleja una registración especulativa masiva. Además, viola la Ley 26.351 (2007), creada para impedir la “privatización de retenciones”, que obliga a los exportadores a acreditar fehacientemente la tenencia de los granos antes de declarar operaciones para obtener alícuotas favorables.
El decreto omitió exigir documentación que respaldara la tenencia de los productos, como la Liquidación Primaria de Granos (LPG), condición indispensable para que la maniobra prosperara. Según el escrito, resulta material y logísticamente imposible que las empresas hayan comprado, recibido y acopiado las 19,6 millones de toneladas en menos de 48 horas, lo que habría requerido aproximadamente 650.000 camiones, colapsando la logística nacional.
Los tiempos de embarque declarados muestran que solo el 9% se exportaría en octubre de 2025, mientras que el 20% restante se enviaría durante 2026, confirmando la carácter especulativo de las registraciones.
Perjuicio fiscal y daño a los productores
El beneficio del 0% de alícuota permitió a las empresas capturar la diferencia con las alícuotas vigentes al momento de adquirir los granos, generando un perjuicio fiscal estimado en US$1.750 millones. Además, los productores recibieron un incremento de solo 15% en el precio interno de los granos, cuando el aumento teórico correspondía a 35%.
La denuncia solicita medidas cautelares urgentes, incluyendo:
- Suspender todas las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) registradas bajo el decreto N° 682/2025.
- Exigir a las empresas acreditar la tenencia de la mercadería declarada.
- Declarar nulas las DJVE que no cumplan la acreditación.
- Cancelar permisos de embarque y exportación física de la mercadería.
- Impedir la liquidación de divisas en el Mercado Libre de Cambios vinculadas a estas operaciones.