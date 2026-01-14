Denuncian que el gobernador jujeño, Carlos Sadir, habilitó el despido de empleados “para poner a su gente”
El gremio de los trabajadores municipales de la provincia de Jujuy, SEOM denunció que las autoridades provinciales habilitan el despido de empleados “para poder incorporar a su propia gente”. Sostienen que la situación es “muy preocupante” y cargan contra el gobernador Carlos Sadir por la falta de respuestas.
La situación laboral en el interior de Jujuy atraviesa un momento crítico por las medidas económicas del presidente Javier Milei y la réplica del modelo impulsada por el gobernador Carlos Sadir. El secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Sebastián López, calificó de “muy preocupante” el escenario actual tras confirmar que ya se registran más de 45 despidos en diversas localidades.
El dirigente gremial denunció que el cambio de autoridades recientes profundizó la precariedad laboral y se convirtió en la moneda de cambio para que los nuevos comisionados paguen favores políticos. “En algunos casos lo dicen con total sinceridad: tienen que despedir personal para poder incorporar a su propia gente en el municipio”, afirmó en declaraciones para Jujuy al Momento, para lugar subrayar que esta realidad no se limita solo a las grandes ciudades, sino que golpeó con fuerza a las comunidades más pequeñas.
Mientras el gobierno de Milei impulsa el polémico proyecto de reforma laboral, en territorio jujeño advierten que “los despidos ya están a la orden del día en los municipios”. López expuso la falta de fundamentos para desvincular a los trabajadores: según el gremio, no existe un análisis del desempeño ni se respeta la antigüedad de los empleados. Las decisiones son calificadas como “arbitrarias”, con el único fin de generar vacantes para quienes participaron activamente en las campañas electorales de las autoridades entrantes.
Ante este panorama, el SEOM recordó que se presentaron diversas propuestas a la administración de Sadir para blindar los derechos de los trabajadores, tales como la aplicación del jornal permanente y el pase a planta permanente. Sin embargo, López lamentó que estas gestiones no hayan tenido éxito: “Lamentablemente, el Gobierno hizo oídos sordos a ese pedido y no obtuvimos respuestas favorables”, señaló el secretario, marcando la desprotección que sufre el sector. De esta manera, el sindicato inició medidas legales y administrativas, elevando presentaciones ante el Ministerio de Trabajo y las intendencias correspondientes en busca de una mesa de diálogo.
Mientras empresas mineras de la provincia de Jujuy siguen con los despidos por la crisis económica, el gobernador Sadir creó el nuevo Ministerio correspondiente a esta actividad económica fundamental del sector primario: este martes, el mandatario provincial le tomó juramento a José Gómez, quien comenzó su desempeño en la administración pública de la mano del expresidente Mauricio Macri y el exgobernador Gerardo Morales.