Denuncian por evasión tributaria agravada a la edil libertaria Romina Todoni y a su hermano
En la Fiscalía Federal de Paraná, la Dirección Regional Paraná de ARCA-DGI presentó una denuncia formal contra la firma “Las 3 E S.R.L.” y sus directivos, la concejal de La Libertad Avanza, Romina Elizabeth Todoni, y su hermano Diego Enrique, por presunta Evasión Agravada Tributaria.
La acusación apunta a la supuesta utilización de comprobantes apócrifos y “mellizos” con el objetivo de justificar compras y disminuir de forma ilegítima el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en distintos períodos fiscales.
La denuncia también abarca a la empresa que explota la chatarrería Todoni, ubicada en Avenida Circunvalación José Hernández 2561 de Paraná, clausurada este año tras años de reclamos por contaminación ambiental. A pesar de una sentencia judicial que ordena el traslado de los desechos acumulados, los propietarios aún no han cumplido con la medida. La Justicia dispuso recientemente un relevamiento técnico de los residuos y decretó el embargo de todo lo hallado en el predio. Además, en junio se abrió una causa por desobediencia judicial contra Todoni por incumplir órdenes previas.
La investigación de ARCA sostiene que la empresa dejó de ingresar al fisco el IVA correspondiente en los períodos noviembre y diciembre de 2018, todo 2019, 2021 y 2022. Según la denuncia, las maniobras se basaron en el uso de facturas falsas, créditos fiscales duplicados y operaciones con proveedores ficticios o sin capacidad operativa real.
El perjuicio fiscal total detectado asciende a $21.830.853,66, aunque la acción penal en curso se centra en los montos impagos de 2018 y 2019, que suman $12.366.072,67. Los ajustes de 2021 y 2022, por más de $9,4 millones, fueron compensados, mientras que el de 2020 quedó fuera de la acción penal por no superar el umbral previsto por la ley.
ARCA fundamenta la denuncia en el artículo 2, inciso d) de la Ley 27.430, que tipifica la Evasión Agravada Tributaria, señalando que las maniobras fueron dolosas y destinadas a evadir impuestos. Además, se recuerda que la responsabilidad penal alcanza a las personas jurídicas y a los directivos que intervinieron en el hecho.
El organismo solicitó al fiscal federal de Paraná, Leandro Ardoy, la instrucción de un sumario y la citación a indagatoria de los responsables.
Cabe recordar que Romina Todoni es hermana de la diputada provincial Débora Todoni, también de La Libertad Avanza, quien está casada con Andrés Laumann, excandidato a intendente y actual primer candidato a diputado nacional por el oficialismo.
Fuente: ANÁLISIS