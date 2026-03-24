Denuncian controles “amedrentadores” de la Policía Federal en la terminal de Paraná en la previa del 24 de Marzo
En una jornada atravesada por las movilizaciones por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, organismos de derechos humanos denunciaron que efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron controles exhaustivos y “amedrentadores” en la terminal de ómnibus de Paraná, sobre pasajeros que se disponían a viajar.
El abogado especialista en derechos humanos e integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos, Marcelo Boeykens vinculó directamente este operativo con la fecha simbólica del 24 de Marzo. Y advirtió: “En el día de hoy nos enteramos que en la terminal de colectivos de Paraná, como en aquella oscura noche, estaban pidiendo identificación a cada uno de los pasajeros”, remarcó.
Según los testimonios recogidos en el lugar, las fuerzas de seguridad no solo solicitaron documentación sino que registraron los datos en planillas detalladas. En ese marco, Boeykens explicó que los agentes “hacen un listado de dónde viajaba cada una de las personas que estaban prestas para subir a los colectivos”, detalló.
Para los organismos de derechos humanos, la presencia y el procedimiento de la fuerza federal no fueron aleatorios ni parte de una rutina de seguridad habitual. “Lo vemos como un acto de amedrentamiento, precisamente en el marco de los 50 años”, sentenció el abogado, aludiendo al medio siglo del golpe de Estado de 1976.
Pese a la denuncia por el despliegue policial, Boeykens enfatizó que estas acciones no van a mermar la participación en las actividades conmemorativas y las marchas previstas en todo el territorio provincial y nacional. “Ya no tenemos miedo y hoy en día las plazas y las calles de todo el país van a estar colmadas de gente y el pueblo reafirmando el Nunca Más”, concluyó el integrante de la Multisectorial, reafirmando el compromiso de la sociedad civil con la memoria histórica frente a lo que consideran retrocesos en las garantías democráticas.
Fuente: APF Digital