Denuncia contra la AFA: Se prohibió la salida del país e inhibió los bienes a los “propietarios” de la fastuosa quinta en Pilar
El juez federal Daniel Rafecas dictó la prohibición de salida del país y la inhibición de bienes de quienes figuran como propietarios de una fastuosa quinta en Villa Rosa, Pilar, señalada por la Coalición Cívica como presuntamente vinculada a las autoridades de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Las medidas recaen sobre Luciano Pantano, su madre Ana Conte, y la firma Real Central SRL, registrados como titulares del predio que incluye helipuerto, haras y un galpón con autos de colección y alta gama.
Según la denuncia, Ana Lucía Conte, monotributista hasta 2012 y beneficiaria del IFE, pasó en mayo de 2022 a inscribirse como trabajadora autónoma con ingresos por $15.000, coincidiendo con su incorporación como accionista mayoritaria de la empresa que adquirió el terreno en Pilar. Por su parte, Pantano estaba inscripto en el régimen simplificado, con una facturación tope de $40 millones anuales y deudas bancarias vigentes hasta septiembre. Para la Coalición Cívica, resulta inverosímil que pudiera afrontar una compra de semejante magnitud: dos lotes que suman 105.384,80 m².
El vínculo de Pantano con el fútbol también forma parte del expediente: fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería de Almirante Brown.
Tras recibir información de la DGI, Rafecas ordenó el congelamiento de cuentas, además de las medidas cautelares sobre bienes. Del informe surgió que Real Central SRL es titular de al menos 59 vehículos, entre autos y motos de alta gama, antiguos y de colección.
En paralelo, avanza la tasación del inmueble, que se realizará en los próximos días, luego de que se complete la designación de peritos tasadores. Mientras tanto, la Policía Federal mantiene consignas en los tres accesos al predio para identificar personas y registrar vehículos y bienes que ingresen o salgan.
La investigación apunta a determinar si la lujosa propiedad pertenece efectivamente a Tapia y Toviggino, o si está registrada a nombre de testaferros, como sostiene la Coalición Cívica, que denunció una posible maniobra de lavado de dinero.
El expediente, iniciado el 1° de diciembre a partir de la presentación de Elisa Carrió, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, atraviesa una disputa de competencia: Rafecas se declaró inicialmente incompetente y envió la causa al fuero Penal Económico, pero el juez Javier López Biscayart la devolvió al considerar que debía investigarse en el fuero federal. El caso regresó así al juzgado de Rafecas, quien dio intervención al fiscal Ramiro González, que impulsó la causa y solicitó múltiples medidas de prueba.
La Cámara Federal deberá resolver en los próximos días si la investigación quedará finalmente bajo jurisdicción federal o penal económica.