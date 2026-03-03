¿Demoras en vuelos?: ATE-ANAC inicia plan de lucha y advierte por un paro general para el 10 de marzo
La Coordinación Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Administración Nacional de Aviación Civil (ATE-ANAC) declaró el estado de alerta y movilización de sus trabajadores, y anunció la realización de una serie de asambleas en todas las terminales aéreas del país, podrían suscitarse posibles demoras en la operatoria comercial y establece un ultimátum: la posibilidad de un paro general de actividades para el próximo martes 10 de marzo si no se presenta una propuesta oficial satisfactoria.
El núcleo de la disputa radica en lo que el gremio describe como una vulneración de los derechos adquiridos y una falta de respeto a los procesos administrativos.
Según la denuncia sindical, el Gobierno Nacional decidió desconocer y revertir un aumento salarial que ya había sido pactado previamente. Esta decisión administrativa derivó en una “reliquidación” de los haberes de los trabajadores, ejecutada incluso después de que los recibos de sueldo ya hubieran sido publicados en las plataformas oficiales.
Marcelo Belelli, coordinador Nacional de ATE-ANAC, expresó su indignación ante esta maniobra, calificándola como un acto sin precedentes en la negociación colectiva del sector.
“Un día antes de cobrar el salario nos quitaron parte del mismo de forma irrespetuosa, cuando ya estaban liquidados y los recibos publicados”, dijo el dirigente gremial.
La escalada del conflicto no es un acto impulsivo para el sindicato, sino que lo atribuyen al agotamiento de las instancias de diálogo. Sostienen que, durante el último mes, mantuvieron una postura de “prudencia”, participando en las mesas de negociación convocadas por las autoridades de la ANAC, bajo la gestión de su titular, Oscar Villabona.
Aducen que, sin embargo, no hubo ninguna oferta que responda a las necesidades urgentes del sector.
En una nota formal dirigida a Oscar Villabona, administrador nacional de Aviación Civil, el sindicato subraya que la paciencia ha llegado a su límite. El texto, firmado por Marcelo Belelli, enfatiza que no existe actualmente una perspectiva de solución ni una hoja de ruta clara por parte del Ejecutivo para destrabar el conflicto. La falta de cumplimiento de los compromisos asumidos semanas atrás, durante una breve tregua, terminó por dinamitar la confianza entre las partes.
La implementación inmediata de asambleas en los aeropuertos podría generar afectaciones directas en la puntualidad de los vuelos. Al tratarse de personal técnico y operativo esencial para la seguridad y la logística aeronáutica, cualquier alteración en su rutina laboral impacta necesariamente en las partidas y arribos.
El gremio ha sido enfático al responsabilizar a la administración pública por las consecuencias que estas medidas puedan tener sobre los pasajeros. Aunque lamentan los inconvenientes que el plan de lucha pueda ocasionar, insisten en que la defensa de la dignidad salarial es una prioridad innegociable. “Profundizamos el plan de lucha en defensa de nuestros salarios, de nuestros derechos y de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras”, reza el comunicado.
De no mediar una convocatoria urgente que incluya una propuesta salarial superadora, el sistema aerocomercial argentino se encamina a una parálisis total el martes 10 de marzo. Este paro general marcaría el punto más crítico de una relación que hoy se percibe quebrada entre los trabajadores del organismo regulador y la conducción nacional.