¡Delpó…Delpó…!: Juan Martín Del Potro fue nominado al Salón de la Fama del Tenis Internacional
El tandilense Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional, y de ser elegido, se convertiría en el tercer argentino en formar parte del espacio, junto a Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006).
Del Potro figura entre los candidatos para la Clase 2026, compartiendo lista con figuras como el suizo Roger Federer y la rusa Svetlana Kuznetsova, según informó la International Tennis Hall of Fame (ITHF).
La votación, que define qué nombres serán incorporados al Salón de la Fama, permanecerá abierta al público hasta el 10 de octubre en el sitio oficial del organismo. Los tres jugadores más votados recibirán puntos adicionales, que se sumarán al escrutinio de un jurado compuesto por periodistas, especialistas e integrantes ya incorporados. Para acceder al Salón, los nominados deben alcanzar un 75% de aprobación en el voto final.
En la categoría de Colaborador, fueron nominados la periodista Mary Carillo y el administrador Marshall Happer, reconocidos por su aporte a la difusión y gestión del tenis a nivel internacional.
La carrera de Del Potro
Nacido en 1988 en Tandil, Del Potro conquistó 22 títulos individuales en el circuito profesional. Su logro más destacado fue el US Open 2009, donde venció a Federer en cinco sets.
Ese mismo año cerró la temporada entre los diez mejores del ranking ATP, mientras que en 2008 ganó cuatro torneos ATP con una racha de 23 victorias consecutivas.
En 2016, integró el equipo argentino que se consagró en la Copa Davis frente a Croacia, logrando la primera coronación de Argentina en el certamen. Ese mismo año obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras vencer a Djokovic y Nadal, y perder la final ante Murray.