Delfina Rossi vs. Luis Caputo: “Si tan buena es la gestión … ¿Cuándo vas a traer la guita que tenés afuera?”

Redacción | 21/10/2025 | Política | No hay comentarios

La economista e integrante del directorio del Banco Ciudad, Delfina Rossi, protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con el ministro de Economía, Luis Caputo, a quién le preguntó “por qué no trae” a la Argentina “la guita” que tiene en cuentas de “afuera” del país.

En verdad, la hija de Agustín Rossi, hombre de peso en el kirchnerismo, fue quien arrancó “la pelea” en X (ex Twitter) fustigando al ministro por la deuda tomada por este Gobierno ante el FMI y más organismos internacionales, incluyendo el swap con los Estados Unidos.

Luego, llegó la respuesta de Caputo con munición gruesa, agraviando a la economista y a su padre. Un ratito después del artero ataque del titular de Economía, Delfina Rossi publicó su respuesta en X: “Caputo, como no tenes argumentos para defender tu (segunda) pésima gestión, entonces elegis atacarme personalmente. El directorio del Banco Ciudad lo conforma el gobierno y hay un lugar que corresponde a la oposición, que ocupo con la mayor responsabilidad y orgullo. En cambio, vos que tanto que hablas de la Patria, si tan buena es su gestión, ¿Cuándo vas a traer la guita que tenes afuera?”, comenzó.

“Argentina es mucho más grande que todos ustedes juntos y vas a pasar a la historia: por endeudarnos cómo nadie, por entregar nuestra soberanía nacional y ser el principal participe del peor gobierno de la historia. Y ni hablar de tus oscuras relaciones con el intento de asesinato a Cristina”, siguió y concluyó: “En fin Caputo, mientras vos seguis canchereando desde twitter, la gente se sigue endeudando porque no llega a fin de mes. Tu única preocupación es darle salida del quilombo que armaste a tus amigos timberos. Quedate tranquilo, que somos millones que les vamos a dar salida a todos ustedes a partir del domingo”.

