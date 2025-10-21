Delfina Rossi vs. Luis Caputo: “Si tan buena es la gestión … ¿Cuándo vas a traer la guita que tenés afuera?”
La economista e integrante del directorio del Banco Ciudad, Delfina Rossi, protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con el ministro de Economía, Luis Caputo, a quién le preguntó “por qué no trae” a la Argentina “la guita” que tiene en cuentas de “afuera” del país.
En verdad, la hija de Agustín Rossi, hombre de peso en el kirchnerismo, fue quien arrancó “la pelea” en X (ex Twitter) fustigando al ministro por la deuda tomada por este Gobierno ante el FMI y más organismos internacionales, incluyendo el swap con los Estados Unidos.
Luego, llegó la respuesta de Caputo con munición gruesa, agraviando a la economista y a su padre. Un ratito después del artero ataque del titular de Economía, Delfina Rossi publicó su respuesta en X: “Caputo, como no tenes argumentos para defender tu (segunda) pésima gestión, entonces elegis atacarme personalmente. El directorio del Banco Ciudad lo conforma el gobierno y hay un lugar que corresponde a la oposición, que ocupo con la mayor responsabilidad y orgullo. En cambio, vos que tanto que hablas de la Patria, si tan buena es su gestión, ¿Cuándo vas a traer la guita que tenes afuera?”, comenzó.
Caputo, como no tenes argumentos para defender tu (segunda) pésima gestión, entonces elegis atacarme personalmente. El directorio del Banco Ciudad lo conforma el gobierno y hay un lugar que corresponde a la oposición, que ocupo con la mayor responsabilidad y orgullo.
En cambio,… https://t.co/FpCkWkZNPZ
— Delfi Rossi (@rossi_delfina) October 21, 2025
“Argentina es mucho más grande que todos ustedes juntos y vas a pasar a la historia: por endeudarnos cómo nadie, por entregar nuestra soberanía nacional y ser el principal participe del peor gobierno de la historia. Y ni hablar de tus oscuras relaciones con el intento de asesinato a Cristina”, siguió y concluyó: “En fin Caputo, mientras vos seguis canchereando desde twitter, la gente se sigue endeudando porque no llega a fin de mes. Tu única preocupación es darle salida del quilombo que armaste a tus amigos timberos. Quedate tranquilo, que somos millones que les vamos a dar salida a todos ustedes a partir del domingo”.