Delcy Rodríguez se rebeló a Trump: “Ya basta de las órdenes de Washington”
“Ya basta de las órdenes de Washington” en Venezuela, exclamó la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien tomó las riendas del país tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos. “Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras”, añadió en un mensaje a trabajadores petroleros en el estado Anzoátegui (oriente).
“Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país”, exclamó.
Con las relaciones rotas desde 2019, Washington y Caracas avanzan además hacia la reanudación “gradual” de sus lazos. El jueves, Estados Unidos designó a una nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, donde estudia reabrir su embajada.
Y cabe destacar que Estados Unidos ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro y controlar las ventas de crudo del país.
Asimismo, Rodríguez llamó a “alcanzar acuerdos” con la oposición para lograr la “paz”.
“No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela”, dijo la mandataria interina desde el estado La Guaira. “Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos”, agregó.