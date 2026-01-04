Maran Suites & Towers

Delcy Rodríguez llama a “defender Venezuela” y contradice la versión de Trump

Redacción | 04/01/2026 | Internacionales | No hay comentarios

“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”. Así de tajante fue Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, durante una alocución que dio al país en cadena nacional de radio y televisión este sábado tras el operativo que realizó Estados Unidos en Caracas.

“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez.

EE.UU. detuvo al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a quienes llevará a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, entre otros. Rodríguez calificó dichas acciones como un “secuestro ilegal e ilegítimo del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta Cilia Flores”.

“Lo que le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera”, puntualizó.

Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez: “Acaba de juramentar. Pero, como saben, fue elegida por Maduro. Así que Marco (Rubio) está trabajando en eso directamente. Acaba de conversar con ella (con Delcy Rodríguez) y ella está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande. Muy simple”.

La respuesta de Rodríguez fue en una línea contraria, ya que dijo que: “Venezuela es un pueblo que no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie, ni de antiguos imperios, ni nuevos ni en decadencia”.

Y aseguró: “Estamos listos para defender a Venezuela”.

Hizo a su vez un llamado “a la defensa de la vida”, y afirmó que: “los extremistas que han promovido esta agresión armada a nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar”.

Por dos veces recalcó que: “En Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”, e hizo un llamamiento: “Salgamos en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional, unidos, salgamos como un solo cuerpo, a defender a nuestra amada Venezuela”.

Sobre las relaciones con Estados Unidos expresó: “Estamos dispuestos a relaciones de respeto, en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana. Es lo único que aceptaremos luego de haber atentado y haber agredido a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a Simón Bolívar”.

Y amplió: “Estamos listos para defender nuestros recursos naturales, que deben ser para el desarrollo nacional”; como agregó: “El pueblo tiene alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos”.

