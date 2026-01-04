Delcy Rodríguez llama a “defender Venezuela” y contradice la versión de Trump
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”. Así de tajante fue Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, durante una alocución que dio al país en cadena nacional de radio y televisión este sábado tras el operativo que realizó Estados Unidos en Caracas.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez.
EE.UU. detuvo al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a quienes llevará a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, entre otros. Rodríguez calificó dichas acciones como un “secuestro ilegal e ilegítimo del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta Cilia Flores”.
“Lo que le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera”, puntualizó.
Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez: “Acaba de juramentar. Pero, como saben, fue elegida por Maduro. Así que Marco (Rubio) está trabajando en eso directamente. Acaba de conversar con ella (con Delcy Rodríguez) y ella está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande. Muy simple”.
La respuesta de Rodríguez fue en una línea contraria, ya que dijo que: “Venezuela es un pueblo que no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie, ni de antiguos imperios, ni nuevos ni en decadencia”.
Y aseguró: “Estamos listos para defender a Venezuela”.
Hizo a su vez un llamado “a la defensa de la vida”, y afirmó que: “los extremistas que han promovido esta agresión armada a nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar”.
Por dos veces recalcó que: “En Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”, e hizo un llamamiento: “Salgamos en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional, unidos, salgamos como un solo cuerpo, a defender a nuestra amada Venezuela”.
Sobre las relaciones con Estados Unidos expresó: “Estamos dispuestos a relaciones de respeto, en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana. Es lo único que aceptaremos luego de haber atentado y haber agredido a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a Simón Bolívar”.
Y amplió: “Estamos listos para defender nuestros recursos naturales, que deben ser para el desarrollo nacional”; como agregó: “El pueblo tiene alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos”.