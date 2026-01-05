Delcy Rodríguez encabezó su primer reunión de Gabinete y priorizó una “agenda de cooperación” entre Venezuela y EE.UU.
La funcionaria a cargo de la transición en Venezuela, Delcy Rodríguez, envió este domingo por la noche un mensaje a Washington en el que reiteró la “vocación de paz” de su país y afirmó que Caracas extiende una invitación a Estados Unidos para trabajar en una “agenda de cooperación”, según un texto difundido en sus redes sociales.
El mensaje fue publicado en el canal de Telegram de Rodríguez. “Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, escribió.
En el mismo texto, la funcionaria sostuvo que su gabinete considera prioritario avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones internacionales. “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”, agregó.
“Extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, manifestó.
Sin embargo, el gabinete chavista informó la creación de una comisión que buscará la liberación del ex dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses.
La comisión “de alto nivel” fue anunciada por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien será uno de sus integrantes. El grupo estará presidido por Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, y por el canciller Iván Gil.