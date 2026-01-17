Delcy Rodríguez echó a Álex Saab, el ministro acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este viernes como ministro de Industria al empresario Álex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto mandatario Nicolás Maduro. El cambio ocurre en medio de las presiones de Washington a Caracas.
“Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, escribió la mandataria interina en la plataforma de mensajería Telegram sin precisar cuáles.
Originario de Colombia, Saab había sido excarcelado en 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela. Maduro lo designó ministro de Industria en octubre de 2024.
El empresario se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.
Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.
Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La Justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano. El gobierno de Maduro negaba esas acusaciones al afirmar que Saab era un “héroe”.
Como parte de su decisión, la presidenta interina anunció el viernes la fusión de los ministerios de Industria y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, que estará a cargo por el actual titular de este último, el militar Luis Antonio Villegas.
Los otros cambios en el gabinete del Gobierno venezolano
Este viernes, Rodríguez designó a Freddy Ñáñez como ministro de Ecosocialismo, a Aníbal Coronado como nuevo titular de Transporte y a Miguel Ángel Pérez Pirela al frente del despacho de Comunicación e Información.
Ñáñez es otra figura cercana a Maduro. Hasta este viernes ocupaba el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Estuvo dentro del auto en el que el líder chavista dio su última entrevista antes de la captura, al intelectual Ignacio Ramonet, en un programa de TV difundido por las señales oficiales todos años nuevos.
También nombró días atrás como ministro del Despacho de la Presidencia al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro, y al expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial.
Asimismo, destituyó al jefe de Seguridad del mandatario, el mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar
Desde Estados Unidos, la líder opositora venezolana y nobel de la Paz, María Corina Machado, recordó más temprano que es el presidente Donald Trump quien da las “órdenes” a Delcy Rodríguez.