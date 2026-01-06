Delcy Rodríguez definió como “mártires, a quienes ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque”
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este martes su primera actividad oficial de gobierno tras haber jurado el cargo el lunes y dejó una definición política y personal en medio del clima de máxima tensión internacional: “Mi destino no lo decide nadie más que Dios”, afirmó, en clara alusión a las advertencias provenientes de Estados Unidos.
“Hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen deben saber que mi destino no lo decide nadie más que Dios”, sostuvo la mandataria, rodeada por integrantes de su gabinete.
Las declaraciones llegaron horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que, si Rodríguez “no hace lo correcto”, “va a pagar un precio más alto que Maduro”, en referencia al exmandatario venezolano detenido el sábado pasado tras la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano.
Desde ese operativo —que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una prisión federal en Nueva York—, Trump y Rodríguez protagonizan una secuencia de mensajes cruzados en torno al rol que tendrá la nueva presidenta en el esquema político venezolano y a las exigencias de Washington.
En un primer momento, Rodríguez repudió la intervención estadounidense, pero posteriormente sorprendió al invitar a Estados Unidos a trabajar en una agenda de cooperación, gesto que fue interpretado como un intento de descomprimir el conflicto sin resignar el discurso soberanista.
Durante su intervención, la presidenta también rindió homenaje a quienes definió como “mártires” y aseguró que “ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque”. En ese marco, calificó la operación de Estados Unidos como un hecho “ilegal y violatorio del derecho internacional”, al que describió como “el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente y primera dama, Cilia Flores”.
Rodríguez se refirió además a la situación judicial de Maduro, quien el lunes se declaró no culpable en su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York. “Maduro dijo que es un prisionero de guerra. Se declararon inocentes y personas decentes, cuya protección como jefe de Estado fue vulnerada”, afirmó. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.
Finalmente, la mandataria calificó la incursión estadounidense como una “agresión inédita en la historia de Sudamérica” y destacó que “el pueblo está activo, marchando en las calles”, en alusión a la movilización de mujeres chavistas que este martes se manifestó para exigir la liberación de Nicolás Maduro.