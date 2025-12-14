Delante de ‘Chiqui’ Tapia, Estudiantes y Racing se rindieron tributo mutuo con sendos pasillos de honor
Estudiantes de La Plata sufrió las consecuencias de haberle dado la espalda a Rosario Central en Arroyito, cuando se enfrentaron un par de días después de que por una polémica y despótica medida dirigencial de la AFA se determinara otorgarle el título de campeón de la Liga Profesional.
La entidad platense negó que hubiese existido una votación para tal medida y luego la Liga Profesional informó mediante un comunicado que existía la obligatoriedad de realizar un pasillo para homenajear al campeón que los jugadores pinchas, alineados con su dirigencia, decidió no respetar.
Ello trajo aparejado un castigo de la AFA: dos fechas de sanción para los futbolistas que encarnaron la acción a cumplirse en 2026 y seis meses de suspensión para su presidente, Juan Sebastián Verón, para ejercer “toda actividad relacionada con el fútbol”.
PARA APLAUDIR… ¡ESTUDIANTES, CAMPEÓN DEL #TORNEOCLAUSURA LE HIZO EL PASILLO A RACING EN SANTIAGO DEL ESTERO! pic.twitter.com/ft9LfoEPwq
— SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025
En Santiago del Estero, después de obtener el Torneo Clausura por penales contra Racing, y adelante de un ‘Chiqui’ Tapia más que nunca discutido por el Gobierno nacional e investigado exhaustivamente por la Justicia, los campeones sí realizaron un pasillo respetuoso y les brindaron un aplauso a sus contendientes cuando estos se acercaron al escenario para recibir las medallas por el segundo puesto al escenario, al igual que los subcampeones rindieron honor a su vencedor, actitud elogiada por todo el estadio.
EL PASILLO DE CAMPEÓN DE RACING A ESTUDIANTES.pic.twitter.com/u1j6FoSqzU
— El Enganche (@EngancheDiez) December 14, 2025
Está claro que el fútbol argentino atraviesa por un proceso paradójico. El último campeón, marcándole la cancha a un Tapia que pareciera ir perdiendo la “batalla” en Tribunales ante un Poder Judicial que lo tiene en la mira, al igual que el propio Gobierno de Javier Milei.
Pero a la vez, mayoría de clubes que le dan la derecha al amo y señor del fútbol campeón del mundo, pese a que la Justicia va vislumbrando inequívocas señales que no falta mucho para develar si Tapia es o no culpable de las causas en las cuales se lo involucra.