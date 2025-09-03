Del meme al escándalo: el motoquero que evacuó a Espert, es un ‘Barra Brava’ que posee delicados antecedentes penales y un particular vínculo con LLA
La escena se volvió viral: en medio del caos y los empujones durante el acto en Lomas de Zamora, el diputado nacional José Luis Espert fue evacuado a toda velocidad en una moto. Según su propio relato, un motoquero que “justo pasaba por ahí” lo ayudó a salir del lugar. Sin embargo, la historia detrás del conductor del vehículo revela un entramado político mucho más complejo y oscuro.
El hombre que trasladó a Espert no era un ciudadano anónimo ni un motociclista ocasional. Se trata de Damián Rosati, un conocido barra del Club Comunicaciones, con antecedentes penales y vínculos directos con La Libertad Avanza. Rosati fue incorporado al espacio libertario en 2023 por Sebastián Pareja, senador bonaerense (en uso de licencia) y uno de los armadores del oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires.
Rosati no es un recién llegado a las filas libertarias. Su presencia se remonta a los días más intensos de la campaña presidencial de Javier Milei. Según pudo confirmar Punto Capital, durante la asunción del actual presidente en diciembre de 2023, Rosati y otros barras —de Comunicaciones, San Lorenzo y otros clubes— fueron invitados al Congreso de la Nación con acceso privilegiado: ocuparon un palco, como gesto de reconocimiento por los “servicios” prestados durante la campaña.
Más allá de sus vínculos políticos, el prontuario de Rosati suma preocupación. Tiene una causa judicial abierta por intento de homicidio contra un dirigente del futsal de Comunicaciones, identificado como Daniel. Según fuentes judiciales, el expediente había comenzado a avanzar con fuerza durante 2023, pero su curso se detuvo de manera abrupta tras el triunfo electoral de Milei.
Este episodio pone en foco el entramado de vínculos entre el poder político emergente y sectores del fútbol barrabrava, tradicionalmente ligados a otros espacios, pero que encontraron en La Libertad Avanza un nuevo canal de influencia. La presencia de barras en actos oficiales, con acceso institucional y tareas operativas, desafía el discurso de renovación que Milei prometió durante su campaña.
La imagen de Espert escapando en moto, que inicialmente pareció anecdótica, revela ahora una postal más inquietante: no fue un rescate fortuito, sino parte de un aparato con conexiones directas al corazón del oficialismo. Un aparato que, lejos de improvisar, se mueve con la lógica de quienes ya conocen los pasillos del poder.
Fuente: Punto Capital.-