Definen un amplio operativo de seguridad para el partido entre Patronato y Colón con público neutral en Paraná
En una reunión de planificación realizada esta mañana en las instalaciones de la Dirección Institutos Policiales, las autoridades de seguridad coordinaron el operativo para el partido del Torneo Nacional B entre Patronato y Colón de Santa Fe, que se disputará en Paraná.
El encuentro, previsto para el domingo 29 de marzo, tendrá la particularidad de recibir público neutral. Esta condición, remarcaron, exige un despliegue preventivo de gran magnitud para garantizar la integridad de los asistentes y el orden público en la capital entrerriana.
Durante la jornada de trabajo, se definieron los puntos críticos del dispositivo de seguridad. En ese marco, el esquema prevé el acompañamiento para la parcialidad neutral desde su ingreso por el túnel subfluvial, su llegada al estadio y el posterior retiro de la ciudad una vez finalizado el evento.
Además, se estableció la cantidad de funcionarios que serán afectados a la orden de servicio, incluyendo personal de diversas divisiones y cadetes de la Escuela de Oficiales.
También se confirmó la aplicación estricta del Programa Tribuna Segura en todos los accesos al estadio, con controles específicos para el ingreso de los simpatizantes.
Por último, se definieron los puntos de encuentro y la ubicación del personal policial tanto en el anillo interno del estadio como en las zonas periféricas del club, a fin de ordenar la circulación y minimizar riesgos antes, durante y después del partido.