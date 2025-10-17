Defensa Civil dio a conocer una alerta amarillo por tormentas para este viernes
Desde el área de Defensa Civil de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarillo para gran parte del territorio entrerriano por tormentas fuertes o localmente severas para la madrugada de este viernes 17 de octubre.
Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente. La advertencia es para las zonas norte, oeste y centro de la provincia.
Se insta a la población a tomar los recaudos necesarios, como no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.