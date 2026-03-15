Defensa Civil de Entre Ríos elevó un alerta meteorológica amarilla por tormentas para este martes
Desde el área de Defensa Civil de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para todo el territorio provincial, siendo afectado por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Precauciones
Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda:
-no sacar la basura;
-retirar objetos que impidan que el agua escurra;
-evitar actividades al aire libre;
-no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.