Decomisaron en Paso Cerrito mil kilos de dorado transportados ilegalmente sobre la ruta 14
Un operativo conjunto de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, Recursos Naturales y Fiscalización permitió el decomiso de aproximadamente 1.000 kilos de dorado en la ruta nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 341 en Paso Cerrito.
El procedimiento se realizó este lunes cerca de las 18.40, cuando los agentes detuvieron un camión con caja térmica perteneciente a un frigorífico de pescado, que circulaba desde Concordia hacia Bella Vista, Corrientes. El vehículo era conducido por un hombre de 49 años domiciliado en Bella Vista.
Al inspeccionar el rodado, se constató que el dorado se encontraba cargado a granel en el suelo del equipo térmico, con restos de pasto y sangre, sin cajones con hielo ni condiciones de conservación adecuadas. Además, la documentación sanitaria y de tránsito presentada era irregular, ya que correspondía a la provincia de Buenos Aires y no coincidía ni con el producto ni con el vehículo.
Ante esta situación, se labró un acta por infracción a la Ley de Pesca de Entre Ríos Nº 4.892 y a la Ley de Protección del Dorado Nº 11.175, sancionada en 2024, que prohíbe la pesca comercial, acopio, venta, tenencia y tránsito del dorado, declarándolo pez de interés turístico provincial para su conservación.
El cargamento fue decomisado en su totalidad, en el marco de las acciones conjuntas que buscan preservar los recursos naturales de Entre Ríos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca y transporte ictícola.