Declaran la emergencia fitosanitaria nacional por el Picudo Rojo de las Palmeras
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos informó que se declaró el estado de emergencia fitosanitaria nacional tras la detección del Picudo Rojo de las Palmeras en Isla Martín García, provincia de Buenos Aires.
Se trata de un flagelo de particular interés para Entre Ríos, debido a la gran cantidad de palmeras presentes en el territorio provincial.
La medida, dispuesta por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 133/2026 y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027.
El objetivo es prevenir la dispersión y el establecimiento de esta plaga en el país. En ese marco, se establece la obligación de dar aviso al organismo sanitario por parte de toda persona que detecte ejemplares compatibles con el insecto o daños sospechosos en palmeras.
Asimismo, la resolución aprueba un Plan de Contingencia específico, que fija las medidas fitosanitarias obligatorias a implementar ante la detección del insecto, con el fin de contener y controlar la plaga. La norma también autoriza el uso de productos fitosanitarios para el tratamiento contra el Picudo Rojo.
El propósito central de la disposición es preservar la integridad de las palmeras, consideradas en el país de alto valor cultural, histórico y biológico, presentes en el arbolado urbano, parques nacionales y áreas protegidas, cuya conservación para las futuras generaciones resulta primordial.