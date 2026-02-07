Declaran la emergencia fitosanitaria nacional por el Picudo Rojo de las Palmeras
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos informó que se declaró el estado de Emergencia fitosanitaria nacional tras la detección del Picudo Rojo de las Palmeras en la Isla Martín García, en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una plaga de especial preocupación para Entre Ríos, debido a la gran presencia de palmeras en el territorio provincial, tanto en espacios urbanos como en áreas naturales.
La medida fue dispuesta por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y quedó formalizada este jueves mediante la Resolución 133/2026, publicada en el Boletín Oficial. La emergencia tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027.
El objetivo central es prevenir la dispersión y el establecimiento de esta plaga en el país. En ese marco, la norma establece la obligación de dar aviso inmediato al organismo sanitario por parte de cualquier persona que detecte ejemplares compatibles o daños sospechosos causados por el insecto.
Asimismo, se pone en marcha un Plan de Contingencia específico, que fija las medidas fitosanitarias obligatorias a aplicar ante la detección del Picudo Rojo, con el fin de contener y controlar su avance. La resolución también autoriza el uso de productos fitosanitarios determinados para los tratamientos correspondientes.
Desde el organismo nacional remarcaron que la finalidad de esta disposición es preservar la integridad de las palmeras, consideradas en Argentina de alto valor cultural, histórico y biológico, presentes en el arbolado urbano, parques nacionales, áreas protegidas y bosques urbanos, cuya conservación resulta fundamental para las generaciones futuras.