Declaran la catástrofe ígnea en Chubut
Luego del alivio temporario que trajeron las lluvias en la cordillera de Chubut, este martes se reactivó un foco de incendio en las laderas del Lago Epuyén, impulsado por la fuerte intensidad del viento. Brigadistas trabajan en un terreno de muy difícil acceso, con apoyo de aviones hidrantes, mientras la situación volvió a encender las alarmas en la comarca andina.
El foco se localiza en uno de los sectores donde se originó el fuego. Para llegar, los brigadistas deben caminar al menos cinco kilómetros, cargando equipamiento, y luego operar con gomones y medios aéreos especiales, lo que complejiza las tareas de control.
Las altas temperaturas y las ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora jugaron en contra del operativo. El viento favoreció la propagación de las llamas y desplazó el humo hacia el sur, generando una mayor presencia en el casco urbano de Epuyén.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viento del oeste se mantendrá hasta la madrugada del miércoles. No obstante, el organismo anticipó precipitaciones en las próximas horas, lo que podría traer un nuevo alivio para brigadistas y pobladores.
El último informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego indicó que el incendio ya afectó unas 11.970 hectáreas en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y áreas cercanas. De los 32 focos detectados, 22 fueron sofocados, aunque el fuego continúa activo y en expansión. El Gobierno nacional confirmó estos datos y mantiene la alerta en toda la comarca.
Frente a la gravedad del escenario, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró el estado de Catástrofe Ígnea, Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria hasta el 30 de junio de 2026. La medida busca acelerar la llegada de recursos extraordinarios para atender la emergencia.
Desde el municipio solicitaron al Estado provincial y nacional asistencia económica para la compra de insumos esenciales, la reconstrucción de viviendas, y la garantía de agua potable y energía eléctrica. Además, reclamaron recursos técnicos y financieros para la recuperación ambiental, el abastecimiento del sector ganadero y productivo, la atención sanitaria de los afectados y el otorgamiento de subsidios.
En ese marco, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres pidió “un último esfuerzo” para contener el fuego y garantizar la seguridad en la cordillera. “La lluvia prevista podría traernos un poco de alivio, pero es clave mantener el compromiso y el despliegue coordinado en cada frente”, expresó desde sus redes sociales.
Torres destacó además el trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero. “Cuando estamos juntos, espalda con espalda, los chubutenses siempre salimos adelante”, afirmó.
Mientras tanto, el SMN pronosticó lluvias para Epuyén durante toda la jornada del miércoles, con posibles precipitaciones que se extenderían hasta las primeras horas del jueves, una noticia que renueva la esperanza en medio de un escenario crítico.