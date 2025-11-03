Declaran inadmisible un recurso extraordinario en la causa por homicidio culposo contra Juan Enrique Ruiz Orrico
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por los abogados defensores de Juan Enrique Ruiz Orrico, imputado por homicidio culposo.
El Tribunal, integrado por los vocales Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, sostuvo que no se acreditó la existencia de un agravio constitucional que justificara la intervención de la instancia superior.
Según la resolución, los magistrados consideraron que los argumentos de la defensa reiteran planteos ya formulados y que ya habían recibido una respuesta adecuada por parte de la Cámara de Casación. En ese sentido, expresaron que la reedición de tales postulados “no es audible en esta instancia” y solo refleja una disconformidad con el fallo cuestionado.
Asimismo, la Sala remarcó que las instancias anteriores resolvieron de manera fundada que la acusación impulsada por la querella era válida y cumplía con los requisitos del código procesal, garantizando además que la defensa pudo ejercer plenamente sus derechos durante todo el proceso.
Se destacó, además, que la querella había demostrado su voluntad acusatoria, adhiriendo a la acusación formulada por la Fiscalía y solicitando la remisión de la causa a juicio.
Entre sus conclusiones, el Superior Tribunal determinó la inexistencia de afectación constitucional, señalando que no se verificó violación al debido proceso ni al derecho de defensa del imputado.
Por último, los jueces indicaron que la exclusión del querellante implicaría una lesión a derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 25 CADH).