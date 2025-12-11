Debate federal por la formación y el desarrollo deportivo: Entre Ríos participó del encuentro en el Comité Olímpico Argentino
Secretarios y ministros de Deportes de todo el país participaron de una reunión en la sede del Comité Olímpico Argentino (COA) para analizar políticas de formación, desarrollo federal y los principales desafíos del deporte nacional. Entre Ríos estuvo representada por la Secretaría General de la Gobernación —encabezada por Mauricio Colello— mediante la participación de la Secretaría de Deportes.
El encuentro reunió a referentes de múltiples provincias, junto a autoridades del COA y del Comité Paralímpico Argentino (Copar). La jornada estuvo orientada a discutir lineamientos vinculados al crecimiento del deporte argentino, el fortalecimiento de la formación deportiva y la articulación entre organismos nacionales y jurisdicciones provinciales.
La delegación entrerriana estuvo integrada por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, acompañado por el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi. Su presencia ratificó la continuidad de una agenda activa que vincula el trabajo provincial con las instituciones deportivas de alcance nacional.
Durante la reunión se intercambiaron diagnósticos y propuestas sobre el presente del deporte en Argentina, las necesidades actuales y los desafíos de planificación federal. Los debates incluyeron la formación deportiva como eje estratégico, la ejecución de acciones conjuntas y la creación de herramientas para acompañar el desarrollo de atletas, instituciones y programas provinciales.
Uranga subrayó la importancia de que las provincias tengan voz en estos espacios de diálogo, donde se comparten experiencias y se proyectan acuerdos para consolidar políticas sostenidas. Explicó que estos ámbitos permiten visibilizar el trabajo realizado en cada territorio y avanzar en definiciones comunes.
Asimismo, destacó que el fortalecimiento de la formación continua es hoy una de las prioridades del escenario nacional. Señaló que el desafío es impulsar acciones que acompañen el crecimiento educativo, técnico y humano de los deportistas desde edades tempranas, aportando herramientas que favorezcan trayectorias responsables, saludables y formativas.
La jornada concluyó reafirmando el respaldo institucional del COA y el Copar a las políticas deportivas provinciales, con el objetivo de sostener una agenda federal, colaborativa e inclusiva. El trabajo conjunto busca fortalecer a los clubes, apoyar a los atletas y promover un desarrollo integral del deporte argentino.