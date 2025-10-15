Debate caliente en Diputados: Pazo defendió la quita de retenciones y se cruzó con el kirchnerismo
En una sesión marcada por chicanas y acusaciones cruzadas, el titular de ARCA, Juan Pazo, defendió la quita temporaria de retenciones que provocó una pérdida de 1.500 millones de pesos en la recaudación y pidió a los legisladores aprobar el proyecto del Ejecutivo para incentivar el uso de los dólares del colchón.
El debate tuvo lugar en la comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch tras la licencia de José Luis Espert, quien se ausentó luego del escándalo por sus vínculos con el empresario sospechado de narcotráfico Fred Machado.
El diputado de Unión por la Patria y ex titular de AFIP, Carlos Castagneto, cuestionó a Pazo sobre la quita de retenciones de tres días, que favoreció a unas pocas empresas y generó la pérdida de 1.500 millones de pesos en la recaudación.
En su defensa, Pazo atribuyó la medida a la desestabilización del Congreso con los proyectos de Universidades, Discapacidad y Jubilaciones, y aseguró que la quita fue excepcional en un momento de crisis financiera. “Se produjo porque en este recinto se quiso vulnerar el superávit fiscal”, señaló.
El funcionario negó que la medida perjudicara a los productores y recalcó que el 95% de las subas de precios de la soja fue al bolsillo de los productores. En un momento de tensión, recurrió a un comentario polémico: “Si quiere le explico con manzanas”, lo que provocó la ira del radical Fernando Carbajal, quien le respondió: “Desde el momento que me ofreces manzanitas, me faltás el respeto”. Pazo pidió disculpas.
La discusión escaló cuando Pazo, en su exposición inicial, defendió el principio de inocencia fiscal para motivar a los ahorristas a usar los dólares del colchón, aunque los legisladores le pidieron concentrarse en el Presupuesto 2026. “No es tema libre”, lo corrigió uno de ellos, mientras que el jefe de bloque Germán Martínez comparó la defensa de Pazo con hablar de bienes no declarados en Florida. El funcionario aseguró que todos sus bienes están declarados y respondió: “¿Por qué no prueban trabajando?”
La diputada de Izquierda, Vilma Ripoll, y otros legisladores le reclamaron que no chicanee, a lo que Pazo respondió: “Yo nunca les grité”, antes de cargar nuevamente contra el kirchnerismo:
“Es la primera vez que un Gobierno en una situación similar decidió bajar un impuesto y no subirlo, no ponerle cupo de exportación, no prohibir la exportación de carne, no impedir que saquen los dólares, ponerle cepo y manotear la billetera a los argentinos”.