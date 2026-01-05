De Vido volvió a pedir la prisión domiciliaria y Casación analizará el planteo durante la feria judicial
El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido volvió a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, al argumentar problemas de salud y su edad, mientras cumple una condena de cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once. El pedido fue presentado tras el rechazo inicial del juez federal Ricardo Basílico, quien consideró que el ex funcionario se encuentra en condiciones de continuar detenido en el penal de Ezeiza.
La intención de De Vido, quien se desempeñó como titular de Planificación Federal durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, es abandonar la Unidad 19 de Ezeiza y cumplir la pena en su chacra de la localidad bonaerense de Zárate.
Hace apenas diez días, el juez Basílico desestimó el planteo al sostener que las afecciones médicas que presenta el condenado pueden ser controladas dentro del sistema penitenciario, sin que resulte necesaria una modalidad alternativa de detención. Sin embargo, la defensa del ex ministro, integrada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, apeló esa resolución y volvió a insistir con la domiciliaria, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Ahora, el pedido deberá ser evaluado por la Cámara Federal de Casación Penal, que lo analizará durante la feria judicial de enero, dado que se trata de una cuestión directamente vinculada a una situación de detención.
De Vido permanece detenido desde el 13 de noviembre, cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir la condena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme por la tragedia ocurrida el 12 de febrero de 2012. Aquel día, un tren de la línea Sarmiento no logró frenar al arribar a la estación cabecera de Once, provocando un choque que dejó 51 personas fallecidas.
El ex funcionario cumplió 76 años mientras se encuentra alojado en Ezeiza y sostiene que su edad, sumada a problemas de salud vinculados a la diabetes, justifican el otorgamiento de la prisión domiciliaria. No obstante, en su resolución, el juez Basílico remarcó que no se registraron episodios clínicos graves desde su ingreso al penal.
“Ha transcurrido un lapso superior a un mes sin que se haya verificado episodio alguno en el estado de salud del causante que tornara necesaria su derivación al Hospital Penitenciario Central o a un establecimiento asistencial extramuros”, sostuvo el magistrado. En ese sentido, concluyó que en su actual lugar de detención se le brindan las prestaciones terapéuticas adecuadas para sostener la estabilidad de su cuadro clínico.
La decisión final ahora quedará en manos del máximo tribunal penal, que deberá definir si ratifica el rechazo o habilita el cumplimiento de la condena bajo arresto domiciliario.