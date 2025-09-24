De remate… Caputo cosechó otro crédito del BID por u$s3.900 millones
En las últimas horas de esta tarde se conoció un comunicado del BID anticipando que proyecta ampliar de manera significativa sus operaciones en la Argentina durante los próximos 15 meses, con el objetivo de profundizar su respaldo al país a través de distintas herramientas financieras. La ayuda ascenderá a u$s3.900 millones.
El apoyo previsto combina financiamiento soberano con inversiones directas y movilización del sector privado, a través de los distintos brazos del Grupo: BID Invest, centrado en el sector privado, y BID Lab, orientado a la innovación y el capital de riesgo. La estrategia está alineada con la Estrategia País aprobada por el Directorio Ejecutivo del organismo en julio pasado.
Según indicó el BID, el nuevo paquete de financiamiento se enfocará en cuatro áreas clave para el desarrollo de la Argentina: consolidación fiscal, impulso a la competitividad, modernización de la infraestructura y promoción de la inversión privada.
En lo que resta del año, el organismo multilateral prevé aprobar cinco nuevas operaciones para el sector público, por un total de u$s2.900 millones, destinadas a respaldar reformas estructurales. Además, BID Invest canalizará u$s1.000 millones adicionales en sectores estratégicos como energía, minerales críticos, conectividad, servicios de salud y financiamiento a pymes a través de entidades financieras.
Actualmente, la cartera de BID Invest en la Argentina es la más grande de toda América Latina, lo que refleja la prioridad que el país representa para el grupo en términos de inversión privada.
En conjunto, y en el marco del programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo BID prevé brindar hasta u$s10.000 millones en financiamiento para la Argentina durante los próximos tres años, conforme a los lineamientos de su Estrategia País.