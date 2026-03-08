“De reflejos andamos bien”: Colapinto reaccionó en redes tras su maniobra en el GP de Australia
Luego de protagonizar una maniobra clave para evitar un accidente en la largada del Gran Premio de Australia, Franco Colapinto utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de los fanáticos y resumir lo vivido en el inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1.
En su cuenta oficial de Instagram, el piloto argentino compartió un mensaje en el que reconoció que el fin de semana en Melbourne fue más complicado de lo esperado, aunque destacó el respaldo recibido por parte de sus seguidores.
“BUENOOO de reflejos andamos bien!!!!! gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos… Vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos… VAMOS QUE RECIÉN EMPIEZA! Nos vemos la semana que viene en China!!!!!!”, escribió Colapinto. La publicación superó los 70 mil “me gusta” en menos de una hora, generando una fuerte reacción entre fanáticos del automovilismo.
El posteo incluyó un carrusel de imágenes y un video de la maniobra que realizó para esquivar el monoplaza de Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, situación que el propio Colapinto destacó al referirse a sus reflejos. En las fotografías también se lo vio con una gorra de Boca Juniors y tomando mate, elementos habituales en su identidad personal y deportiva.
La maniobra ocurrió apenas se apagaron las luces del semáforo en la largada. Mientras los autos aceleraban, el vehículo de Lawson quedó prácticamente detenido en la parrilla, lo que obligó al argentino a reaccionar de inmediato para evitar una colisión en plena recta.
La escena quedó registrada por la transmisión oficial del Gran Premio de Australia. “Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson”, explicó Colapinto ante la prensa tras la carrera. Aunque la maniobra le hizo perder tiempo y posiciones, le permitió continuar en competencia y mantenerse en pista.
La acción generó además reacciones dentro del propio paddock. Tras finalizar la carrera, George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc, los tres pilotos que ocuparon el podio, observaron con sorpresa la repetición del momento en la transmisión oficial. Incluso Russell reaccionó levantándose de su asiento al ver la maniobra del argentino.
El desempeño de Colapinto durante el fin de semana también estuvo condicionado por una penalización recibida antes de la largada, luego de una intervención del equipo Alpine en el auto pocos segundos antes de comenzar la carrera.
“Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, explicó el piloto al analizar lo ocurrido durante el inicio de la competencia.
En el resultado final del Gran Premio de Australia, Pierre Gasly logró sumar un punto para Alpine al terminar en el décimo puesto, mientras que Colapinto cruzó la meta en la posición 14 tras superar distintos contratiempos durante la carrera.
La prueba estuvo dominada por Mercedes, con la victoria de George Russell y el segundo puesto de Kimi Antonelli. Ferrari completó el podio con Charles Leclerc, seguido de cerca por Lewis Hamilton, que finalizó cuarto.