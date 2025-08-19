De lo que Milei, Caputo, etc… no hablan: Volvió el déficit y en julio en rojo del Estado fue de 168 mil millones
El déficit volvió a escena. Milei festeja el superávit primario, pero los intereses de la deuda que el Gobierno no para de tomar, mandaron el resultado fiscal al rojo. En julio, el superávit primario fue de $1,7 billones. Sin embargo, la foto completa dejó un dato incómodo: el resultado financiero terminó con un déficit de $168.515 millones, lo que implica un salto del rojo del 41% en términos reales respecto al mismo mes de 2024.
El agujero se explica por los intereses de la deuda, que no cuentan dentro del resultado primario. Se trata de pagos que forman parte de lo que en la City llaman la “emisión silenciosa”. Aunque Milei promete “emisión cero”, la base monetaria creció 97% en un año, y la deuda flotante, los pagos que se postergan, saltó a $3,8 billones en junio, más del triple que en mayo. Un bache que tarde o temprano habrá que cubrir.
El ministro Caputo desliza en redes sociales y es aplaudido por sus fans (o trolls) como hasta apor el propio presidente, justificación técnica para disimularlo con innegable pericia astuta, pero no dice con todas las letras LA REALIDAD: el Gobierno entró en déficit, pese a que los ingresos del sector público subieron casi un 40% interanual, explicado por retenciones que saltó 106%, derechos de importación con 80% , aportes y contribuciones a la seguridad social 54% , débitos y créditos 48% y bienes personales 36%.
El gasto primario, alcanzó los 11.356.489 millones de pesos, lo que representa una suba del 35 % y marca un ritmo menor al de los ingresos.
Dato a destacar es la suba de mas del 44% en las prestaciones sociales, “producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24”, afirma el comunicado oficial. Todavía está pendiente el ajuste jubilatorio que Milei vetó y que el Gobierno analiza rechazar.
Por otra parte, las remuneraciones del sector público sumaron 1.693.146,3 millones de pesos, apenas un 23% más que el año pasado.