De las coimas, nada… Karina Milei solo repite: “Kirchnerismo nunca más”
La hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, reapareció en público este sábado en La Matanza, donde encabezó un acto con los candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA). En medio de la escalada del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, que la mencionaron en un entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la funcionaria eligió referirse de lleno a campaña contra el kirchnerismo.
“Todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más”, afirmó Karina frente a los fiscales del espacio libertario. Y remató con otra definición: “Sé que somos todos los que queremos el ‘kirchnerismo nunca más’”. A su lado estuvieron no solo los candidatos provinciales de LLA, sino también el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se sumó al encuentro.
Siempre estaré junto al Jefe Karina Milei.
Hoy la Matanza se pinto de violeta y cuentos de personas acompañaron a Karina y a los candidatos de La Libertad Avanza, que están trabajando y demostrando que a diferencia de otros partidos, nosotros SI tenemos propuestas.
Kirchnerismo… pic.twitter.com/Eb5MdVaFxr
— Escuela Austriaca de Economía (@DiegoMac227) August 24, 2025
Más tarde, el propio Javier Milei salió a respaldar a su hermana desde las redes sociales. El presidente retuiteó mensajes de la cuenta “Escuela Austriaca de Economía”, administrada por el economista libertario Diego Mauricio Macana Roa, donde se publicó una foto de Karina acompañada de la frase: “Siempre con El Jefe”.
Desde la cuenta oficial de La Libertad Avanza también difundieron imágenes del acto en La Matanza. El mensaje fue contundente: “Este 7 de septiembre tenemos que votar y cuidar el voto para decir KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. Jornada de Formación de Fiscales”.
El encuentro libertario tuvo otra presencia de peso: José Luis Espert. El diputado nacional, que encabeza la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre, compartió la jornada junto a militantes y fiscales. En X publicó una foto grupal con los dirigentes presentes: “Junto a @KarinaMileiOk, @MenemMartin, @SPareja_, @diegosantilli, @bondarenko_maxi, @Prof_Ontiveros y @Leigianni en La Matanza”.
En otro mensaje, Espert destacó la importancia del control en las urnas: “Compartimos con los fiscales que van a defender y cuidar los votos de la libertad el 7 de septiembre. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”, escribió mencionando al mandatario y a las cuentas oficiales del partido.