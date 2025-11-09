De la mano de un Messi brillante, Inter Miami a semifinales de la MLS
La definición de la serie entre Inter Miami y Nashville SC por los playoffs de la Conferencia Este de la MLS 2025 necesitó de un tercer partido tras repartirse una victoria por lado. En el Chase Stadium, Lionel Messi fue nuevamente el protagonista absoluto: lideró la goleada 4-0 con dos goles y una asistencia, guiando a “Las Garzas” a sus primeras semifinales de conferencia en la historia.
A los 10 minutos del primer tiempo, el rosarino abrió el marcador luego de una presión de Ian Frey que derivó en un rebote tomado por Tadeo Allende. Messi encaró y definió cruzado, rasante, dejando sin reacción al arquero Joe Willis.
GOL DEL A DEL ARRANQUE pic.twitter.com/6vTzce9TcE— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 9, 2025
El segundo tanto llegó a los 40 minutos, tras una precisa asistencia de Mateo Silvetti que el capitán convirtió en gol con una definición sutil. Antes del descanso, el argentino volvió a probar desde un tiro libre, bien contenido por Willis.
Messi Silvetti VAMOSSSS pic.twitter.com/hmuoDi0cVx— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 9, 2025
En el complemento, el festival continuó. Messi se asoció con Jordi Alba en una pared dentro del área; el español desbordó y asistió a Allende, que empujó el balón para el 3-0. Poco después, una nueva combinación entre el capitán y el ex Talleres terminó con una vaselina perfecta del cordobés, sellando el 4-0 definitivo.
El caño que metió Leo Messi. No queda otra más que reírse y disfrutarlo al 10… pic.twitter.com/tY00ji9tNO— MLS Español (@MLSes) November 9, 2025
Con esta actuación, Messi alcanzó los 1.133 partidos en su carrera, con 894 goles y 402 asistencias: 672 con Barcelona, 32 con Paris Saint-Germain, 76 con Inter Miami y 114 con la selección argentina. La lucha con Cristiano Ronaldo por llegar a los 1.000 goles sigue vigente: el portugués suma 953 conquistas tras marcar en la victoria del Al-Nassr ante Neom S.C. por la Saudi Pro League.
Durante la semana, la histórica rivalidad volvió a ser tema tras una entrevista de Ronaldo con Piers Morgan, donde afirmó: “¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde.” El portugués también cuestionó la trascendencia del Mundial ganado por Argentina: “Si Portugal gana la Copa del Mundo, eso sí sorprendería al mundo”, sostuvo.
Mientras tanto, Messi participó en el America Business Forum en Miami, donde habló sobre su futuro: “El fútbol tiene una fecha de caducidad. Me gusta empezar a ver qué se puede hacer después. El empresariado me atrae, quiero aprender y seguir creciendo en ese ámbito”, expresó.
Sobre la Copa del Mundo 2022, el capitán recordó: “Ganar el Mundial fue lo máximo. Era lo que me faltaba. No hay nada más después de eso. Fue especial por cómo lo vivió el país, por la necesidad que teníamos de volver a festejar algo así.”