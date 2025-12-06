De la mano de Messi y De Paul… ¡Inter Miami campeón de la MLS Cup 2025!
Inter Miami ganó por 3-1 la final ante Vancouver Whitecaps y se consagró campeón de la MLS 2025 por primera vez en su historia en el Chase Stadium de Foprt Lauderdale. El equipo de Lionel Messi triunfó en la definición por la Liga de Estados Unidos con goles de Ocampo -en contra-, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende. Ahmed había empardado a los 15′ del complemento.
Inter Miami, desde que comenzó el partido, se hizo dueño de la pelota y fue el que expuso un claro deseo de romper el marcador. El premio para La Familia llegó muy rápido: a los 8′, puso el 1-0 iniciando la maniobra en el medio de la cancha el mejor jugado del planeta: Lio Messi. Édier Ocampo la empujó en su propio arco luego de un intento de cesión de Tadeo Allende a Mateo Silvetti que llegaba para marcar como “9”.
Luego de la ventaja conseguida, el Rosanegro reguló y se encargó de administrar energías. Pese a eso, Whitecaps no consiguió ni siquiera acercarse al arco custodiado por Rocco Ríos Novo durante la primera media hora de juego.
La primera reacción del equipo de Vancouver recién llegó en el minuto 37. Emmanuel Sabbi quedó mano a mano con Rocco Ríos Novo, pero el arquero del cuadro miamense fue puro reflejo y realizó una tapada fenomenal para sostener la valla invicta.
Thomas Müller también tuvo su oportunidad de cabeza, pero le salió a las manos del guardavallas. Con el 1-0 parcial, finalizó la primera etapa.
En el complemento, Vancouver Whitecaps salió con otra postura. El cuadro canadiense encaró la parte final con la iniciativa de, al menos, conseguir el tanto de la paridad. Inter Miami tomó nota de la actitud del visitante y empezó a pensar en el contraataque. En una de las primeras réplicas, Lionel Messi tuvo el segundo de cabeza, pero el balón se fue unos pocos centímetros desviado.
Pero Vancouver recibió un guiño del destino. El equipo salió con otra actitud a la parte final y, en el 60′, obtuvo su recompensa. Brian White la aguantó y habilitó a Ali Ahmed, que no realizó una buena definición pero menos eficiente fue la respuesta de Rocco Ríos Novo, por lo que se dio el 1-1.
Al minuto, Emmanuel Sabbi tuvo un ¡doble palo! que no significó el 2-1 para el visitante de milagro.
Pese al golpe que sufrió Inter Miami, el equipo de Javier Mascherano aprovechó su oportunidad y se levantó. En el 71′, en una mala salida del visitante, Lionel Messi recuperó la pelota y el mismo 10 asistió a Rodrigo De Paul, quien la cruzó para poner el segundo del dueño de casa. Las Garzas nuevamente arriba en el marcador en la final de la MLS Cup 2025.
Desde el segundo gol del Rosanegro hasta el cierre, el equipo local aguantó en el Chase Stadium y sobre el cierre, Tadeo Allende recibió una fantástica asistencia de Messi y firmó el 3-1.
Inter Miami pudo ganar por primera vez la MLS Cup. Lionel Messi continúa haciendo historia con Las Garzas: ya había conquistado la Leagues Cup 2023, así como la Supporters’ Shield 2024, pero le faltaba esta estrella. Un título más para la Pulga, otra estrella para La Familia en el fútbol de Norteamérica.