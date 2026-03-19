De Guatemala en Guatepeor… Casi se suspende el amistoso del 31 en La Bombonera, pero la FIFA concedió un “permiso especial”
Tras los tironeos entre Argentina, Conmebol, España y la UEFA, la Finalissima se canceló, y en la AFA agendaron un amistoso de La Scaloneta con Guatemala, el martes 31, en La Bombonera. Mientras el público aguardaba por la venta las entradas, desde la FIFA advirtieron algo: Guatemala no podía jugar el 31 porque estaba incumpliendo con una normativa que advierte que una selección no puede jugar en dos continentes durante la misma ventana de amistosos.
De Guatemala a Guatepeor… porque el conjunto de Concacaf que no figuró entre los seis clasificados de su región al Mundial (pueden ser ocho tras el Repechaje) tiene un amistoso el viernes 27 en Turín, ante Italia. Por eso, según los estamentos de la FIFA, no podría estar cuatro días después en la cancha de Boca ante Messi y compañía.
En la AFA tomaron nota de esta reglamentación y lograron destrabarla gracias a una “autorización especial” de la gente que rodea a Gianni Infantino.
En este caso se hará una excepción teniendo en cuenta el imponderable que provocó todo el desajuste en la planificación por la caída de La Finalissima. La noticia se confirmó en la sede de la Conmebol donde el fútbol sudamericano aguarda por los sorteos de la Copa Libertadores y la Sudamericana.
Mientras tanto, como si fuera un picadito después de la oficina, la selección argentina que viajará al Mundial 2026 como campeona del mundo y bicampeona de América busca armar otro amistoso para el viernes 27.