De enemigos a aliados: Milei reincorpora a Paoltroni a La Libertad Avanza en plena campaña
La frase atribuida a Nicolás Maquiavelo, “el fin justifica los medios”, parece aplicarse con precisión a la política argentina y, en particular, a las alianzas electorales de La Libertad Avanza (LLA). En busca de un triunfo en las próximas elecciones legislativas, el oficialismo sumó a dirigentes y espacios a los que, hasta hace poco, había atacado con dureza.
Uno de los casos más evidentes fue el acuerdo con el PRO porteño, pese a que en la campaña para las legislativas en CABA los libertarios habían cuestionado duramente a Jorge Macri e incluso Javier Milei le había negado el saludo durante el Tedeum. Ahora, el giro incluye al senador formoseño Francisco Paoltroni.
El partido del legislador, Libertad, Trabajo y Progreso, se incorporó oficialmente a la alianza LLA para las elecciones nacionales, según informó la justicia federal de Formosa. La decisión sorprende porque Paoltroni había sido expulsado de LLA, con un comunicado que calificaba de “irreconciliables” sus diferencias con Milei.
En aquel entonces, el Presidente lo llamó “impostor” e “impresentable”, mientras que Paoltroni lo acusó de encubrir a “lo peor de la casta” y de no animarse a mencionar al gobernador Gildo Insfrán. Hoy, esas diferencias parecen haber quedado atrás.
En declaraciones a La Nación, Paoltroni aclaró que no espera disculpas de Milei —con quien no volvió a hablar—, pero sí impulsa la intervención federal de Formosa, algo que, sostuvo, “solo es posible con una decisión del Presidente”. Consultado sobre si el Gobierno se comprometió a avanzar, respondió: “Lo que me dijeron es que lo están analizando”.
“Me llamó impresentable. Como muchas veces, el Presidente ha dicho cosas y luego se ha retrotraído. No espero que pida disculpas, sí que intervenga Formosa”, enfatizó.
El senador señaló que mantiene diálogo con “el círculo chico” de Milei y que ya realizó la presentación formal para la intervención. Sobre las listas, solo adelantó que “hay tres posibles candidatos” cuyos nombres aún no se harán públicos.
“Fuimos parte fundante de LLA en 2023. Nos diferenciamos en el tema de Lijo, pero después acompañé al Presidente en todo, siempre por convicción y buscando cambiar la historia de Formosa”, resumió.
Viejos cruces y acusaciones
El regreso de Paoltroni también reaviva las tensiones con Daniel “Gordo Dan” Paserini, a quien el senador había calificado en noviembre pasado como “estafador moral” y miembro de “la casta más rancia de la Argentina”.
La respuesta de Paserini no se hizo esperar. Desde su cuenta de X, lo acusó de “vivir del Estado” y de haber traicionado a Milei a cambio de una valija, lo que derivó en su expulsión de LLA.
“Recordá siempre: estafa moral es cagar a tu partido y a los que te pusieron el culo en la silla donde lo tenés sentado, a cambio de una valija”, lanzó Paserini, en un cruce que hoy queda en suspenso ante la nueva alianza electoral.