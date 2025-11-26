DBT despidió a 37 trabajadores en Sastre y deja de fabricar para importar equipos desde China
La localidad santafesina de Sastre sufrió un fuerte impacto laboral este martes luego de que la histórica firma DBT –también conocida como Cramaco– anunciara el despido de 37 empleados, cifra que representa casi el 90% de su planta. La empresa confirmó que abandonará la producción nacional de alternadores y grupos electrógenos para pasar a un esquema basado en la importación de equipos terminados desde China.
El anuncio se realizó al mediodía, cuando las autoridades de la compañía –asociada desde 2003 a la multinacional española Himoinsa– convocaron al personal y comunicaron una decisión que tomó por sorpresa tanto a operarios como a empleados administrativos. La planta, reconocida durante décadas por fabricar íntegramente los alternadores ensamblados luego en grupos electrógenos, reducirá su actividad al mínimo.
El cambio de estrategia empresarial implica el fin de un proceso industrial histórico para Sastre, una ciudad de apenas 6.000 habitantes donde DBT fue, durante más de medio siglo, uno de los principales sostenes productivos y generadores de empleo.
El impacto económico se sentiría de inmediato, ya que la empresa no solo garantizaba trabajo directo, sino que también impulsaba la actividad de talleres, proveedores y comercios locales.
Los despidos no resultan completamente aislados: en septiembre del año pasado, la firma había desvinculado a 16 trabajadores, algunos con más de 20 años de antigüedad. En ese momento, la explicación oficial apuntaba a la caída de ventas, la paralización de la producción y un stock acumulado de 120 grupos electrógenos, frente a una comercialización mensual de apenas 10 a 12 unidades.
En aquel entonces, Ricardo Ozuna, de UOM El Trébol, había expresado a Radio Eme: «Nos dijeron que les conviene ensamblar grupos electrógenos trayendo componentes de afuera que fabricar acá».
La historia de la firma se remonta a 1947, cuando nació bajo el nombre Cramaco. Más tarde, en 1999, adoptó su actual denominación, DBT S.A., y en 2003 se integró al grupo Himoinsa, consolidando su presencia en mercados internacionales hasta esta reorientación completa de su modelo productivo.