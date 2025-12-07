Maran Suites & Towers

David Beckham reveló el deseo de Lionel Messi tras obtener la Copa MLS con el Inter Miami

Redacción | 07/12/2025 | Deportes | No hay comentarios

David Beckham, copropietario del Inter Miami, al ser consultado por Apple TV al término del partido en el que Inter Miami se impuso por 3-1 ante Vancouver Whitecaps reveló: “Me gustaría que Messi viviera en Miami después de retirarse. Pero Leo me dijo que solo piensa en vivir cerca del Camp Nou. No hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él”.

El exfutbolista inglés, que es uno de los dueños de ‘Las Garzas’, consignó: “En los últimos minutos del partido simplemente deseábamos conseguirlo. Todo el crédito para Vancouver, jugaron un gran partido y nos presionaron muchísimo. Cuando marcaron nos dominaron un poco, pero pudimos ver el cambio cuando retomamos la pelota en el medio campo. Cuando le das el balón a Leo (Messi), él crea oportunidades. El equipo se mantuvo unido”.

En relación a lo que representa liderar el proyecto de la franquicia rosada, ‘Becks’ declaró: “Pasé muchas noches sin dormir. Pero, ¿saben qué? Siempre creí en Miami y en traer al equipo aquí. Encontré a los socios ideales, y cuando los encontré, supe que todo es posible. Como dice la espalda de nuestras camisetas: libertad para soñar”.

El festejo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, tuvo un matiz especial por el adiós de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes cerraron su carrera con este título. “Es una noche especial, pero también triste. Porque tenemos que decir adiós a dos de los mejores jugadores que han jugado este deporte, Jordi y Sergio. No solo los mejores jugadores, también las mejores personas”, expresó Beckham. Esta victoria representó además el primer campeonato liguero para el inglés como propietario, uno de los objetivos que se había fijado una década atrás.

En el cierre de la entrevista, David Beckham no dudó en deshacerse en elogios para Messi: “No está aquí solo para disfrutar de vivir en Miami. Ha venido aquí para ganar”. Y añadió: “Su esposa y los niños adoran Miami, pero él ha venido aquí para ganar, y eso es realmente lo que Leo representa. Él quiere ganar. Tiene esa dedicación, la lealtad que muestra a sus compañeros, a la ciudad, al club. Leo es un ganador. Es tan simple como eso”.

 

