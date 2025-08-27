Darío Schneider y Ezequiel Donda recorrieron la obra de rehabilitación en la ruta provincial 32, clave para la producción entrerriana
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, supervisó los trabajos de rehabilitación de la ruta provincial 32, considerada una arteria estratégica para el desarrollo productivo del departamento Paraná. La obra comprende el tramo entre la rotonda cercana a Crespo y la intersección con la ruta nacional Nº 18.
El funcionario estuvo acompañado por el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, con quien recorrió la zona donde se ejecutan las tareas, en la rotonda de acceso a Seguí.
Se trata de la primera obra vial reactivada por el actual gobierno en mayo de 2024, con una inversión provincial de 20.000 millones de pesos. Los trabajos están a cargo de la empresa José Eleuterio Pitón SA e incluyen repavimentación, señalización y mejoras de infraestructura.
Durante la recorrida, Schneider resaltó la importancia de la obra: “Estamos transitando una ruta estratégica para el corazón productivo de la provincia. Hace un año estaba en condiciones deplorables y con sectores intransitables. Por la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio la priorizamos, y hoy vemos con satisfacción cómo avanza a buen ritmo”.
El ministro adelantó que “pronto comenzarán los trabajos específicos en la rotonda, antes del aniversario de Seguí, y también se pondrán en marcha las tareas que faltan en los tramos ya culminados”.
Asimismo, subrayó el compromiso de la gestión con la recuperación vial: “Logramos revertir situaciones de obras neutralizadas y estamos administrando los recursos con responsabilidad, aunque el escenario es complejo. También avanzamos en rutas como la 10, 20, 26, 39 y 51”.
Por su parte, Donda explicó: “Los trabajos se llevan adelante con un margen financiero reducido; ajustamos la planificación y seguimos avanzando con los recursos disponibles. También estamos interviniendo en caminos de uso productivo en distintos puntos de la provincia”.
La ruta provincial Nº 32 funciona como corredor estratégico que une Crespo, Seguí, Viale y Tabossi, conecta con las rutas nacionales 127, 18 y 12, y facilita el acceso a los puertos de Rosario y Diamante, además del aeropuerto de Paraná. Esta obra tendrá un impacto directo en los sectores productivos y comerciales de la región.