Daniel Scioli: “Sigamos reconstruyendo la Argentina, bajo el liderazgo firme del presidente Javier Milei”
Como ya es costumbre, Daniel Scioli pasa por Mar del Plata en esta época del año. En este caso para esperar el 2026 y nada menos que compartiendo una actividad con la que no se lo había visto tanto: la pesca deportiva.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación se mostró embarcado, frente a las costas marplatenses, con caña en mano y dispuesto a lograr alguna buena captura de las muy atractivas especies que tiene la fauna marina en esta zona.
“Como en la pesca, los resultados llegan con paciencia y perseverancia”, escribió en sus redes sociales para combinar esta salida en un gomón con lo que significa estar en la función pública y compartir la conducción de los destinos del país. “Sigamos reconstruyendo la Argentina, bajo el liderazgo firme del presidente Javier Milei”, remarcó.
Algunas horas antes ya había hecho otro posteo vinculado a la misma salida de pesca, en un gomón semirígido, donde mostró un grupo de delfines que acompañaban el recorrido. “¿Miami?”, preguntaba con picardía para destacar otra bondad del paisaje de la costa marplatense.
Para este arranque de año se espera otra de sus apariciones que son un clásico en las playas marplatenses. La ha bautizado como “Bristol Test” y es su decisión de caminar por las playas de Las Toscas, saludar a la gente allí presente y zambullirse en el mar.