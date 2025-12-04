Daniel Rafecas dispuso extraditar a Brasil a cinco condenados por el intento de golpe contra Lula Da Silva
El juez federal Daniel Rafecas dispuso este miércoles extraditar a Brasil a cinco prófugos que habían sido condenados por la Corte Suprema de ese país por haber participado en el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula Da Silva en 2023.
Los prófugos estaban fueron detenidos en Argentina y habían recibido condenas por el Máximo Tribunal del vecino país por haber participado en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia en enero de 2023, después de que Lula ganara las elecciones.
Rafecas lo dispuso al término del juicio oral que se llevó a cabo en Comodoro Py. La decisión del magistrado alcanzó a Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, quienes habían sido condenados a penas de entre 13 y 17 años de prisión.
Los cinco habían iniciado el trámite de refugiados en la Argentina, pero la extradición dispuesta por Rafecas impide que se complete ese proceso.