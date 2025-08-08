Daniel Cedro: “Frigerio y Azcué promueven candidatos que votarán contra Entre Ríos”
El dirigente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, criticó con dureza y cierto tono irónico la decisión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, de alinearse con el espacio nacional de Javier Milei, advirtiendo sobre una preocupante pérdida de autonomía política en la provincia.
Cedro cuestionó que Azcué “se haya sumado abiertamente al espacio de Milei, utilizando incluso los colores y la simbología del oficialismo nacional, dejando atrás la historia de un partido centenario que cobijó a referentes como Alem, Yrigoyen, Illia y Alfonsín”. Subrayó que “pintarse de violeta no basta para ocultar una gestión desdibujada y una provincia paralizada cuyo único rumbo es tomar más deuda”.
Para el vicepresidente 2° del FEF, este giro político no es aislado, sino una señal clara de la deriva del oficialismo provincial: “Llevan casi dos años gobernando sin resolver los problemas de Entre Ríos. La deuda crece, los servicios empeoran y su única oferta es la promesa vacía de ‘no volver al kirchnerismo’. Esa es toda su plataforma”.
Asimismo, Cedro apuntó contra el gobernador Rogelio Frigerio, a quien acusó de abandonar el espíritu federal para integrarse al esquema centralista de Milei: “Aunque se quejaron durante meses de que Nación no les daba nada, sus legisladores nacionales votaron siempre en línea con LLA, y ahora van juntos a la elección”.
El dirigente preguntó: “¿Qué se puede esperar de legisladores nacionales elegidos desde la Casa Rosada que convalidarán todo lo que pida Milei, incluso en contra de los intereses provinciales? Eso es lo que hoy promueven Frigerio y Azcué, subordinándose sin resistencia al poder central”.
Cedro comparó esta actitud con la de otros gobernadores que defienden sus provincias, como Maximiliano Pullaro en Santa Fe y Martín Llaryora en Córdoba, y lamentó que “en Entre Ríos, Frigerio elija la rendición incondicional”.
También criticó a sectores de la UCR provincial, y particularmente a Azcué, por “tirar por la borda más de cien años de historia de un partido nacional, popular y federal, para sumarse sin condiciones a un espacio donde todo se define desde Buenos Aires: el nombre, los colores, la simbología y hasta los candidatos”.
Cedro denunció que en lugar de debatir ideas o defender los intereses entrerrianos, “firman un contrato de adhesión que los somete dócilmente al poder central, sin dignidad ni voz, ignorando la historia de sus propios partidos”.
Para cerrar, afirmó: “Si el nuevo proyecto político de Entre Ríos consiste en pintarse de violeta y copiar la estética libertaria por miedo a salir terceros, que al menos lo digan con honestidad. Pero que no intenten disfrazar con marketing lo que es una claudicación política”.