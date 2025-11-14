Daniel Blanzaco entregó nuevas ambulancias y fortaleció la red sanitaria en cuatro ciudades entrerrianas
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, recorrió las ciudades de Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay para concretar la entrega de cinco ambulancias cero kilómetro destinadas a reforzar el sistema de emergencias en hospitales locales. Las entregas dieron continuidad al operativo iniciado el miércoles en Concordia y Chajarí, en el marco de la ampliación de la red provincial de traslados.
Las nuevas unidades fueron distribuidas en los hospitales San Benjamín (Colón), Justo José de Urquiza (Concepción del Uruguay), Centenario (Gualeguaychú) y San Antonio (Gualeguay). Forman parte de las 20 ambulancias donadas por la delegación argentina ante la CTM Salto Grande al Estado entrerriano.
El ministro Blanzaco destacó el aporte: “Para nosotros es muy importante entregar estas unidades de traslados, un enorme aporte de CTM, delegación argentina, encabezada por Alejandro Daneri, quien, junto con el gobernador, entendió rápidamente la necesidad que teníamos en salud y gestionó las ambulancias”, afirmó. Subrayó además que la distribución se realiza siguiendo criterios de necesidad y con el objetivo de “mantener una flota de unidades sanitarias actualizada, pese a la situación económica”.
Entrega en Colón
En Colón, se oficializó la incorporación de una ambulancia de mediana complejidad al hospital San Benjamín. Su director, Marcos Luciani, destacó la importancia del vehículo: “El hospital ha crecido mucho en su nivel de atención. La gente elige la salud pública y la nueva ambulancia permitirá que los profesionales trabajen en mejores condiciones y que los pacientes reciban un servicio de mayor calidad”.
Acompañaron el acto el diputado provincial Mauro Godein, el secretario de Desarrollo Humano Juan Pablo Villalba y el director de Salud municipal Marcos Correa.
Concepción del Uruguay: unidad de alta complejidad
En el hospital Justo José de Urquiza, Blanzaco entregó una ambulancia de alta complejidad para adultos y pediatría. Su director, Pablo Lombardi, resaltó: “Con esta incorporación ponemos en marcha la red interhospitalaria de traslado de pacientes críticos. Nuestro objetivo es garantizar traslados seguros, con equipos médicos especializados, enfermeros y choferes capacitados, en articulación con el Ministerio de Salud”.
Dos nuevas unidades para Gualeguaychú
El ministro continuó su recorrido en Gualeguaychú, donde junto al intendente Mauricio Davico formalizó la entrega de dos ambulancias de alta complejidad al hospital Centenario: una para adultos y niños, y otra con equipamiento específico para neonatología y pediatría.
La directora del establecimiento, Andrea Martins, celebró la incorporación: “Estamos felices. Esto es un trabajo en equipo… garantizar los traslados seguros de los pacientes. Estas unidades son fundamentales, pero sobre todo la neonatológica, ya que nunca habíamos tenido una con estas características”.
Por su parte, el intendente Davico destacó el impacto local: “Teníamos una necesidad imperiosa de tener una ambulancia neonatal y pediátrica… pudimos lograr esto con un trabajo articulado”. Participaron también el jefe de Gabinete Luciano Garro, el secretario de Gobierno Manuel Olalde y el subsecretario de Salud Pablo Alfaro.
Cierre del recorrido en Gualeguay
La última entrega se realizó en el hospital San Antonio de Gualeguay, que incorporó una ambulancia de mediana complejidad. Su director, Mauricio Besimsky, remarcó que la unidad representa “un salto de calidad” ante la alta demanda de traslados.
La intendenta Dora Bogdan celebró especialmente que el vehículo sea 4×4: “Al ser 4×4 va a poder llegar a la zona rural, que era un lugar al que no estábamos llegando”, expresó, agradeciendo al gobernador Rogelio Frigerio y al ministro Daniel Blanzaco.
Presencias
Acompañaron las entregas la diputada nacional Marcela Antola, el senador provincial Casiano Otaegui, la presidenta de la Cooperadora del hospital María Cristina Vieira de Berisso, además del secretario de Salud Daniel Valentinuz, el director general de Hospitales Mauro González, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Manuela Calderón Bourband, y el director de Emergencias Sanitarias José Cáceres.