Dalbón pareciera que en vez de salvar al ‘Chiqui’ Tapia y a Pablo Toviggino solo quiere embarrar la cancha
El abogado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gregorio Dalbón, afirmó que la causa por presunta evasión que involucra a dirigentes de la entidad tiene motivaciones políticas y sostuvo que el conflicto podría resolverse en el ámbito político. Sus declaraciones generaron una inmediata respuesta de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien aseguró que el tema “está en manos de la Justicia”.
Dalbón aseguró que la investigación contra el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, se enmarca en lo que describió como una intención del asesor presidencial Santiago Caputo de quedarse con la conducción del organismo que rige el fútbol argentino.
“Esto es una cuestión absolutamente política, no jurídica, y se va a terminar arreglando políticamente; no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina”, declaró el letrado ante la prensa.
Las declaraciones fueron realizadas en las escalinatas de los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que Toviggino se presentara a declarar ante el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante.
Consultado sobre su acusación, Dalbón profundizó su postura: “Es evidente que si el Estado lleva cuatro meses hablando de la AFA es porque se quiere quedar con la AFA. Y la AFA se la quiere quedar Santiago Caputo”, afirmó.
La respuesta de Karina Milei
Pocos minutos después de difundidas las declaraciones, Karina Milei respondió a través de redes sociales y rechazó cualquier tipo de negociación política.
“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y, si son culpables, tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”, escribió la funcionaria.
Tras ese mensaje, también se pronunció el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien sostuvo que “el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos”.
La indagatoria de Toviggino
El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fue indagado este miércoles por el juez Diego Amarante en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según trascendió, el dirigente presentó un escrito y no respondió preguntas en el marco de una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por al menos 19.000 millones de pesos.
En la misma investigación también está imputado Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien fue citado a declarar para este jueves a las 12.
Toviggino ingresó a los tribunales cerca de las 11.05, acompañado por su abogado Marcelo Rochetti, y se dirigió al segundo piso del edificio, donde funciona el juzgado en lo penal económico a cargo de Amarante. La indagatoria finalizó poco después del mediodía y el dirigente se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.
El mensaje previo en redes sociales
Antes de presentarse ante el juez, Toviggino publicó un mensaje en la red social X, en el que compartió una frase atribuida al Papa Francisco, vinculada a la idea de perseverar frente a las dificultades.
“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos o cuando nuestras decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, escribió.
Qué investiga la causa
La investigación fue iniciada tras una denuncia presentada por ARCA, que actúa como querellante en el expediente. El caso analiza la presunta falta de pago de retenciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El delito investigado prevé penas de entre dos y seis años de prisión.
Una vez concluida la declaración de Tapia, el juez Amarante quedará en condiciones de resolver la situación procesal de los acusados, mientras que la Cámara en lo Penal Económico deberá decidir si confirma la continuidad de la investigación o si la cierra por inexistencia de delito, tal como planteó la defensa de los dirigentes.