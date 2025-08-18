‘Cuti’ Romero cortó con las especulaciones que lo posicionaban fuera del Tottenham
Cristian Romero fue uno de los grandes animadores del mercado de pases del fútbol europeo. Con un nivel superlativo durante varias temporadas, el ‘Cuti’ se estableció como uno de los grandes marcadores centrales del mundo, al punto de que fue buscado de forma prioritaria por parte del Real y Atlético de Madrid. A pesar de las negociaciones, Tottenham anunció de forma oficial que el defensor de la selección argentina extendió su vínculo con el elenco de Londres hasta 2029.
“I love football. I love this club. For me this club is the best in the world.”
Ladies and gentlemen, your captain pic.twitter.com/w4zhYnxrkC
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2025
La consagración en la final de la UEFA Europa League en la temporada pasada dio a entender que la historia del ‘Cuti’ con los Spurs iba a terminar con un título histórico para la institución. Sin embargo, después de constantes sondeos desde España para quedarse con su pase, Romero seguirá en el equipo de la Premier League. “Estamos encantados de anunciar que Cristian Romero ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el Club”, anunció el cuadro de la Premier League en sus redes sociales.
Warrior, @CutiRomero2 pic.twitter.com/PNdN0eEmpX
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2025
Esto también está de la mano con la decisión que tomó el flamante entrenador Thomas Frank, quien nombró al campeón del mundo como el primer capitán del equipo. “’Cuti’ es uno de esos líderes que no necesitan hablar todo el tiempo. Su presencia, su intensidad, su forma de defender: eso es liderazgo puro. Cuando entramos al campo, el equipo siente su energía. Y eso no se entrena, se nace con eso. No es solo un gran defensor, es un competidor total. Nos hace mejores cada día”, comentó el entrenador antes del arranque de la temporada.
I’m here to stay. Spurs is my family. I love the fans. I love this club.
Cuti. pic.twitter.com/1IgIHFifxd
— Cuti Romero (@CutiRomero2) August 18, 2025
El propio Romero expresó su satisfacción por el nuevo desafío: “Estoy muy contento de ser el primer capitán de este equipo. Es increíble y una gran responsabilidad. Nada cambia, ya que siempre hablo con mis compañeros antes de entrenar. Llevo cinco temporadas en el club y estoy muy contento de ser el capitán de este hermoso club”. Además, el defensor cordobés destacó el diálogo con el entrenador: “Hablé mucho con el director técnico antes de la temporada. Es un buen entrenador y le agradecí por la capitanía”.
La renovación de Romero hasta 2029 representa un movimiento estratégico para el Tottenham, que apuesta por la estabilidad y el liderazgo de un futbolista que, a los 27 años, ya es considerado un referente indiscutido. Desde su desembarco en Londres con 23 años recién cumplidos, el defensor ha evolucionado hasta convertirse en el capitán y pilar de la defensa, extendiendo su vínculo por cuatro años más y reafirmando su compromiso con el proyecto deportivo del club.