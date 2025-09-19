“Curros no detectamos”: Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias de Milei, se arrepintió
Alejandro Álvarez, el hombre designado por Javier Milei para controlar todas las cuestiones universitarias de la Nación y quien recientemente denunció a rectores y docentes de cobrar sueldos millonarios, dio una insólita respuesta cuando le preguntaron qué tipo de curros había encontrado en el sistema universitario argentino.
El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez vuelve a ser noticia por una increíble respuesta que dio durante una entrevista con el canal oficialista de Neura.
El hombre que recientemente elevó una dura denuncia contra rectores y docentes universitarios a quienes acusó de cobrar hasta 35 millones de pesos de sueldos, quedó como un idiota durante esta entrevista.
Están hace dos años casi.
Alvarez reconoce que no encontraron aún “ningún curro”.
Revientan las universidades para hacer caja para pagar la deuda, no porque falten auditorias. pic.twitter.com/kDQ7EmLqa3
— Nicolás Núñez (@nicolasnuniez) September 19, 2025
Allí le preguntaron: “¿Cuáles son los curros que han detectado?”, y primero salió con una respuesta evasiva: “Si yo detecto un curro lo denuncio”.
Pero luego el periodista insistió: “Pero, han detectado…” y la respuesta del hombre que viene denunciando todo tipo de barbaridades sobre los docentes expresó: “No, nunca, curro, curro…no”.
Esta respuesta resulta realmente insólita teniendo en cuenta las injurias que ha expuesto este funcionario, a quien el propio decano de la Facultad de Exactas mandó al frente en estos días al revelar un pasado complicado para Álvarez en la UBA respecto a su rendimiento educativo.