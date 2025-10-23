Cúneo Libarona: “Me voy muy feliz”
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, será otro de los funcionarios que deje su cargo después de las elecciones nacionales de este domingo. Su renuncia todavía no está efectivizada a través del sistema interno de la administración pública, pero ya fue conversada con los principales alfiles del Gobierno y se hará el mismo lunes. En el círculo de Javier Milei confirman la información, así como el mismo funcionario.
“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, marcó Cúneo Libarona en diálogo con los colegas de Infobae. En su entorno de máxima confianza ya habían esgrimido que estaba “totalmente decidido”.
En la mesa chica presidencial confirmaron las conversaciones que hubo para anticipar la salida, la cual ya se conocía internamente semanas atrás. “Es el momento de hacer todos los reseteos. Se dio así, aunque también podría haberse dado más adelante”, confirmó una figura cercana a Milei.
Hay cinco salidas confirmadas en la cúpula de la administración pública. Por sus candidaturas electorales, se irán los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y el vocero presidencial Manuel Adorni. Ayer, en tanto, se confirmó la renuncia intempestiva del canciller Gerardo Werthein producto de diferencias con parte del entorno presidencial. “Cúneo se va claramente mejor que Gerardo”, decía jocosamente un importante funcionario de Casa Rosada.
El actual titular de la cartera de Justicia no estará este jueves en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario (alegó motivos laborales), pero sí podría ir al búnker libertario del domingo. El ministro que presentará su renuncia formalmente el mismo lunes.
Cúneo Libarona asumió a sabiendas de que tenía un funcionario de contralor abajo suyo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo. La lógica de ese Ministerio era que el abogado realizara las reformas más técnicas en el segmento judicial, como la aplicación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en las distintas justicias federales a nivel nacional; mientras que el alfil caputista mantenía la ascendencia sobre la rosca judicial del Gobierno y la capacidad de establecer las candidaturas libertarias en juzgados federales, entre otros.
Desde el año pasado que en el entorno de Milei veían a Cúneo como un funcionario de paso y que posiblemente no terminara sus funciones en 2027. El ministro estuvo a punto de renunciar en abril, pero se quedó después de dialogarlo con el entorno libertario. Esto se precipitó semanas atrás, con una operación ya programada para comienzos de noviembre.
Todavía no se sabe quién será el nuevo responsable del área, pero sí parece ser una certeza de que Santiago Caputo continuará teniendo injerencia, garantizando realizar las reformas que tiene en mente para el próximo año. Estas incluyen nuevos nombramientos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en los juzgados federales, donde la brecha de cargos vacantes no hizo más que crecer en los últimos dos años de gestión libertaria.
Así, Amerio será una de las figuras que seguirá estando en ese esquema para garantizar lo que quiera el asesor. También suena el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que ya prometió que abandonará ese puesto para asumir como senador provincial. Por esa cuestión, Milei podría premiarlo con un cargo significativo. El dirigente fue juez federal y ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Permanece como duda si Justicia se fusionará con Seguridad Nacional. La ministra Patricia Bullrich no quiere que se haga. En varias huestes de la Casa Rosada consideran que será un nuevo entuerto político, que podría traer descoordinaciones. Y es que en el caso de que Montenegro aparezca como ministro de ambas áreas, este debería aceptar que la injerencia en Justicia y Seguridad seguirán siendo de Caputo y Bullrich, respectivamente. La decisión de qué hacer será toda del mismo Javier Milei, que deberá comunicar la semana próxima cuál será el esquema final.