Culminó en Villaguay el segundo curso de Guías y Canes Detectores de Estupefacientes
En Villaguay se llevó a cabo la clausura del Nivel II de la capacitación para fuerzas de seguridad, con un acto que contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. El programa tuvo como propósito principal la formación de nuevos guías y perros especializados en la detección de drogas.
Un total de 36 funcionarios junto a sus canes, pertenecientes a la Policía de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y la Policía de Formosa, recibieron certificados y reconocimientos. La capacitación les otorgó herramientas clave para intervenciones tanto en el ámbito policial como en el penitenciario.
“Es importante la unión entre el funcionario y el can, para que nos ayuden en la lucha contra el narcotráfico. Agradezco a los guías, porque me consta que son personas con una sensibilidad especial para cuidar a estos animales. Este segundo curso es fundamental para seguir formando a nuestros agentes caninos y así reforzar la lucha contra el flagelo de la droga”, expresó Roncaglia durante la ceremonia.
Formación estratégica contra el narcotráfico
La capacitación fue autorizada mediante la disposición DGP y SV Nº 117/25 y se enmarcó en el Plan Anual de la Policía de Entre Ríos. Se desarrolló en la Escuela de Agentes Comisario General Pedro F. R. Campbell de Villaguay, con foco en la detección de clorhidrato de cocaína y sus derivados.
Entre los objetivos específicos se destacaron:
- Comprender las características de los canes en la detección de narcóticos.
- Incorporar conocimiento detallado sobre los estupefacientes.
- Formar guías con capacidad de adaptación a distintos ámbitos operativos, en acciones de prevención y en coordinación con otros organismos oficiales.