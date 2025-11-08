Culminó en Paraná el Congreso Regional de Educación Agropecuaria con una destacada participación estudiantil
El Congreso Regional de Educación Agropecuaria Región Centro II finalizó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, tras dos jornadas de intercambio y aprendizaje que contaron con una amplia participación de estudiantes y docentes. El encuentro, organizado por el Consejo General de Educación (CGE) y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), reunió a cerca de 400 participantes provenientes de Entre Ríos y Buenos Aires.
Durante las dos jornadas, delegaciones de escuelas agrotécnicas compartieron saberes, experiencias y propuestas que integraron tecnología, producción y sostenibilidad, junto a organismos e instituciones vinculadas al desarrollo agropecuario y la innovación.
En la jornada de cierre se llevaron a cabo paneles de experiencias escolares, talleres de tecnología aplicada al agro —como robótica e impresión 3D—, presentaciones del sistema de chacras, espacios dedicados al tambo y paneles de reflexión coordinados por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
El estudiante Celestino Mena, de la Escuela Agrotécnica N° 9 de Gualeguay, expresó: “Estuvimos en el taller de robótica y fue muy interesante aprender de distintas herramientas electrónicas; hoy estamos de nuevo con muchas expectativas”.
Por su parte, Carolina Pivetta, expositora del IICA, destacó: “Estamos con una propuesta de talleres sobre proyectos productivos pensados desde el aula y sobre las transformaciones que vivimos en el agro, reflexionando sobre qué es el presente y qué es el futuro del sector”.
A su vez, Mario Anastasio, también integrante del IICA, remarcó: “Lo más valioso de estos encuentros es que participan escuelas de distintas provincias, lo que aporta una mirada diversa sobre las necesidades. Para nosotros, como organismo internacional, representa un desafío contribuir al fortalecimiento del sector”.
El Congreso concluyó consolidando una red de escuelas que promueven la colaboración, la innovación y el desarrollo del agro, reafirmando el compromiso del CGE con el fortalecimiento de la educación secundaria técnica, la incorporación de nuevas tecnologías y la creación de espacios de aprendizaje que preparen a estudiantes y docentes para enfrentar los desafíos del sector productivo y contribuir al crecimiento sostenible de Entre Ríos.