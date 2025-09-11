Culminó en Paraná el ciclo sobre la Guía de Buenas Prácticas para proteger derechos de niñas, niños y adolescentes
Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre la Judicatura, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), se desarrolló en Paraná la última jornada del ciclo de trabajo sobre la Guía de Buenas Prácticas. La instancia permitió consensuar criterios comunes que agilicen las intervenciones y brinden respuestas más efectivas ante situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes.
El defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, señaló: “Ahora comienza una etapa clave, procesar todas las inquietudes recogidas en el recorrido provincial y volcarlas en un trabajo superador que optimice las intervenciones”.
Por su parte, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, afirmó: “Contar con pautas compartidas nos permite actuar con más rapidez y coherencia, priorizando el cuidado y la protección de quienes más lo necesitan”.
La presidenta de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher, valoró el recorrido por cada localidad: “Fue un desafío recorrer cada localidad de Entre Ríos juntos, las tres instituciones, pero este esfuerzo nos demuestra que estamos construyendo una política pública de trascendencia en favor de los derechos de la niñez”.
El ciclo incluyó 18 encuentros, uno en cada departamento de Entre Ríos y en la ciudad de Paraná, con el objetivo de consolidar prácticas homogéneas en el territorio. Desde la organización agradecieron el apoyo del Superior Tribunal de Justicia y del Instituto Alberdi.
La jornada contó con la participación del presidente del STJ, Leonardo Portela, junto a autoridades judiciales, municipales y provinciales, además de integrantes del Copnaf, la Judicatura y el Ministerio Público de la Defensa.