Culminó el ciclo anual del Concejo Deliberante Estudiantil con la aprobación de 10 anteproyectos en Paraná
El programa Concejo Deliberante Estudiantil (CDE) cerró su ciclo anual tras un año de intenso trabajo que involucró a más de 23 escuelas de Paraná. La jornada final incluyó una sesión plenaria en la que se aprobaron 10 anteproyectos, de un total de 13 que contaban con dictamen de Comisión.
El viceintendente y presidente del Concejo Deliberante de Paraná, David Cáceres, destacó la labor de los jóvenes: “Lo que han hecho fue maravilloso, con un nivel de profundidad, de conciencia social y de pensar en el otro, pero a la vez con mucha altura a la hora de abordar la cuestión legislativa”.
Asimismo, los instó a seguir participando: “No dejen de involucrarse con los temas de la ciudad. Participen, porque en un mundo tan individualista parece que la realidad es lo que vemos en la pantalla, y no es así”.
Cáceres subrayó la relevancia del compromiso juvenil: “Ustedes no son el futuro, son el presente y pueden cambiar realidades, como lo han demostrado con sus propuestas”.
Por su parte, el coordinador del CDE, Pablo Rabaglia, valoró la importancia del espacio: “Estos ámbitos de participación permiten desarrollar herramientas de oratoria y debate, interactuar con jóvenes de distintas realidades y sostener un diálogo respetuoso”.
Además, destacó los avances logrados: “Los proyectos de innovación funcionaron muy bien. ‘Para Más’ Hackathon se consolidó como una propuesta sólida que debemos sostener. De cara al año que viene, queremos recibir a muchas más escuelas en las etapas finales del programa”.
Anteproyectos aprobados:
- “Modo Avión” – Escuela Paraná High School.
- “Edificios Verdes” – Colegio Italiano Galileo Galilei.
- “Tu Parada, Tu Tiempo, Tu Espacio” – Escuela N° 50 República de Entre Ríos.
- “Anfiteatro Vivo” – Instituto Santa Ana.
- “Riesgo a la Vista” – Escuela Paraná High School.
- “Sistema de Ordenamiento Vial Escolar” – Instituto Santa Ana.
- “Arroyos Saludables, Comunidades Sostenibles” – Escuela N° 28 Nuestra Señora de Guadalupe.
- “Avenida Segura” – Instituto Cristiano Evangélico Bautista.
- “Ciudad Activa y Segura: Formación integral en primeros auxilios y RCP” – Instituto Sur.
- “Encajonamiento del arroyo Antoñico” – Escuela N° 3 Bazán y Bustos.
El Concejo Deliberante Estudiantil se consolida así como una plataforma de formación cívica y ciudadana, donde los jóvenes de Paraná ejercitan la participación democrática, la responsabilidad social y la construcción colectiva de propuestas para mejorar su entorno.