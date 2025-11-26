Culminaron los cierres anuales del Plan Provincial de Alfabetización con una jornada regional en Paraná
En la escuela La Salle de Paraná se realizó la última jornada de cierre anual del Plan Provincial de Alfabetización en nivel primario, con la participación de docentes, equipos directivos y capacitadores de los departamentos Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá y La Paz.
A lo largo del año, el Plan alcanzó a más de 54.000 estudiantes y se desarrollaron más de 400 capacitaciones para docentes. Desde las direcciones de Educación Primaria y Educación de Gestión Privada del CGE se trabajó en el fortalecimiento de los procesos de alfabetización, promoviendo la articulación entre todos los actores institucionales.
La presidenta del CGE, Alicia Fregonese, destacó el compromiso del sistema educativo: “Hoy es un día para celebrar. En nombre del gobernador quiero agradecerles por apostar a este Plan que decidimos continuar y fortalecer. Vamos a ampliar la cobertura incorporando más escuelas privadas y rurales, como ya sumamos el segundo ciclo y el nivel inicial, porque entendemos la trayectoria escolar como un todo. Ustedes, docentes, supervisores y directivos, son los verdaderos protagonistas del aprendizaje. Vamos por dos años mucho mejores, donde aumenten todos los índices de alfabetización en la provincia”.
El cierre se desarrolló en tres sedes para garantizar la participación plena de las instituciones y propiciar un espacio de intercambio de experiencias, reflexiones y logros. Los primeros encuentros tuvieron lugar el 19 y 20 de noviembre en Concepción del Uruguay y Concordia. “Soy docente hace diez años y noto un gran avance. Este año, en mi escuela, el 80 por ciento de los niños de primer grado podía leer a mediados de año, algo que antes no ocurría”, expresó Evelin Urbinez, docente de Alcaraz, departamento La Paz.
Por su parte, la directora de Educación Primaria del CGE, Mónica Schoenfeld, remarcó: “Es muy grato haber compartido este año con más instituciones educativas de gestión estatal y privada. Nos queda muy poco para alcanzar a todas las escuelas de la provincia, y ese pequeño grupo será incorporado el próximo año. Agradezco a los supervisores por su intenso trabajo articulando la alfabetización entre primer y segundo ciclo, y a cada docente que asumió el compromiso de evaluar, una herramienta clave para diseñar estrategias del Plan”.
A su turno, la directora de Educación de Gestión Privada del CGE, Judith Trembecki, sostuvo: “Les damos la bienvenida a esta jornada de celebración y gratitud por el esfuerzo de ustedes y de sus equipos escolares. Es la primera vez que el Consejo General de Educación trabaja con tanta fuerza para incluir a todas las instituciones en este trayecto formativo”.
La actividad contó también con la presencia de los vocales del CGE Elsa Chapuis, Carla Duré y Santiago Laumann; la subdirectora de Nivel Primario Sandra Dorsch; la referente del Plan Eugenia Volta; los referentes del nivel primario Cristian Modine y Adriana Gómer; el equipo técnico-pedagógico del nivel; la capacitadora del Programa Dale Sandra Estrada; supervisores, coordinadores, orientadores y docentes de primer, segundo y tercer grado.